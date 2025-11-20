鄭麗文出席抗日講座喊「國共和解」！王定宇：削弱國防者應被民主淘汰
記者楊士誼／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（20）日出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座——蔣中正日記讀後心得」，喊出「國共必須先和解，國民黨會堅定地走在和解的道路上」。民進黨立委王定宇表示，紀念抗日無可厚非，但台灣政治人物追思匪諜，怎對得起因此被害的軍人？他也指出，任何附和中國、反對台灣或任何傷害台灣跟盟友的合作、削弱國防國安的人或政黨，都應用民主的方式淘汰，以維持台灣的長治久安。
王定宇表示，抗日歷史上有其背景應給予尊重，抗日也有可歌可泣的一面，參與抗日活動無可厚非。但在台灣的政治人物絕對不可以追思匪諜，共諜傷害數以萬計國軍和人民的生命，怎麼樣紀念抗日或追思二戰在台日人角色都尊重，但作為台灣政治人物，去追思被蔣介石下令槍斃的匪諜，怎對得起徐蚌會戰55萬被坑殺、俘虜的軍人？
王定宇指出，對於台灣現在的處境不要用過去歷史背景幫中共洗白，台灣現在的處境是，這是兩千三百萬人的國家，是家園與後代子孫生長的地方，面對解放軍每天的威脅，這麼多國軍、海巡在保護國家，任何美化中國武力犯台理由的人是幫侵略者做馬前卒，應該唾棄；也該對任何關心、協助台灣安全的盟友表達感謝。他強調，台灣的安全建立在自我防衛力量的提升與國際安全網絡的配合，才能備戰止戰、掌握和平，若要依靠解放軍的慈悲饒人一命、弱化國防以及不敢跟盟友互動，弱化的台灣才是真正引誘戰爭的觸媒。
王定宇說，對於台灣的處境，自己的國家不論稱為台灣、中華民國或中華民國台灣，這都是唯一的家。對中國而言，中華民國、台灣、維持現狀都是台獨，任何附和中國、反對台灣或任何傷害台灣跟盟友的合作、削弱國防國安的人或政黨，都應用民主的方式淘汰，以維持台灣的長治久安。
