鄭麗文出席政治受難者追思會 與共諜吳石無關
(記者蕭文彥台北報導)國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。
統派社團台灣地區政治受難人互助會今天下午2時在馬場町紀念公園舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，鄭麗文前往致詞，遭質疑「配合中共」、「統戰操作」。
鄭麗文會後受訪表示，這場悼念是為了紀念白色恐怖政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。
她說，共諜吳石是有任務的情報工作者，在台執行間諜工作，吳石與公眾認知的政治思想政治犯有所不同。這場秋祭活動舉辦逾30年，從沒有以吳石等人為主要悼念對象，邀請函、活動海報也未提及、註明吳石等人。
鄭麗文直言，這場秋祭原則與吳石無關，主要是紀念一般提到的由於政治思想、政治主張受迫害的受難者；吳石是身上擔負任務在台灣進行顛覆、情報工作者，兩者當然完全不一樣。
鄭麗文直言，赴會前也知道主辦單位的統派思想與主張，這些都是公開訊息；不過不管是什麼樣的政治主張、認同與否，在台灣民主化社會裡，這些政治主張不需要再擔心受怕會遭到政治打壓與破壞。
