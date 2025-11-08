鄭麗文出席白恐追思會惹議 蔡正元開酸 : 國民黨該改名「中國國民投降黨」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日出席在台北馬場町舉辦的「1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會」，引發黨內外爭議。此次活動由「台灣地區政治受難人互助會」等團體主辦，現場布景將曾被指為中共特工的吳石列為「犧牲烈士」，並以專文緬懷，引起輿論譁然。
鄭麗文受訪時強調，秋祭活動已舉辦超過30年，「從來沒有以吳石先生作為祭悼對象」，試圖澄清活動與共諜爭議無關。不過，現場擺設卻清楚可見吳石肖像與紀念文，引發外界質疑國民黨主席是否對其歷史立場產生動搖。
前國民黨立委蔡正元對此在臉書發文狠酸，直言「身為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的『英雄』，真是顛倒歷史定位的傑作。」他更諷刺表示，「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實。」
蔡正元指出，所謂的「白色恐怖政治受難者」多與中共地下組織有關，並稱這些人是當年中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕後供出的約1800名共產黨員。他強調，這些人雖被定罪是否至死刑仍存爭議，但在當時確實從事顛覆政府的活動，「共產黨員以各種讀書會名義組織行動，目的就是推翻國民黨政權」。
蔡正元也批評，白色恐怖的歷史詮釋長期被政治化，「顛覆工作與特務工作當然不同，是否可稱為『政治受難者』，端看立場」。他並反問，「至少目前還沒看過對岸領導人去祭拜什麼『國民黨的政治受難者』吧？」
對於蔡正元的強烈抨擊，國民黨內部尚未有明確回應。不過，鄭麗文自上任以來，不斷強調「正視歷史、修補裂痕」的主張，如今卻在白恐議題上掀起新一波爭論，顯示藍營在面對歷史認同與兩岸定位問題時，仍存在深層歧見。
