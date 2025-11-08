鄭麗文出席白恐追思 他也酸：改名投降黨
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵我不分。鄭麗文雖回嗆，民進黨扭曲歷史，不過連前立委蔡正元也酸，國民黨主席悼念對象是策動顛覆國府的中共成員，乾脆改名「中國國民投降黨」。
蔡正元說，台灣社會所稱的「白色恐怖」，本質上與中共台灣工作會書記蔡孝乾案密切相關，蔡孝乾被捕後供出逾1千8百名共產黨員，其中超過1千500人現已被北京視為烈士。他質疑，這些人在當時是否真的嚴重到必須判處死刑，是至今仍待釐清的歷史公案。
蔡正元指出，民國初期國共對立激烈，當時中共成員多以讀書會等形式從事組織活動，同時進行顛覆政府的工作。他表示，這類組織的成員並不僅限於吳石等情治系統人員，更多是試圖顛覆國民政府的地下組織成員。他認為，「顛覆性組織」與「特務活動」本質不同，因此是否能將所有人都視為「政治受難者」，取決於不同的歷史觀點與政治立場。
蔡正元進一步表示，現今從未看過中國的領導人前往祭拜所謂「國民黨的政治受難者」，但國民黨主席卻前往悼念曾試圖推翻國民政府的人員，這種現象在他看來等同「顛倒國民黨的歷史定位」。他批評，若國民黨主席祭拜的對象包括策動顛覆國府的中共成員，將會讓國民黨面臨深化身份混淆的問題。
蔡正元酸，若國民黨持續此種路線，恐怕「中國國民黨」應該更名為「中國國民投降黨」才更貼切。他強調，白色恐怖議題涉及複雜歷史背景，所有論述都應回到事實本身，不應讓政治操作取代歷史真相。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
出席白色恐怖追思會 鄭麗文批民進黨：別再只為選票考量扭曲歷史
綠營批鄭麗文敵我不分 他曝：姚文智岳父也曾加入共產黨反國民黨
祭悼共諜挨批敵我不分 鄭麗文反嗆民進黨嚴重誤導：吳石不是主角
其他人也在看
出席白色恐怖追思會 鄭麗文批綠扭曲歷史
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因綠營質疑追思名單包括中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，批評鄭麗文敵...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
明出席統派團體追思共諜活動惹議 鄭麗文：是希望兩岸和解、兩岸和平
國民黨主席鄭麗文明（8）日將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會最主要追思對象是中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。消息曝光後引發關注，鄭麗文下午受訪時回應，明天出席相關祭悼活動，「是希望...華視 ・ 1 天前
老蔣劇中稱叛徒「殺無赦」！鄭麗文反獻花追思…周玉蔻：看劇的中國人皆會看不起鄭、如今的國民黨
周玉蔻說，吳石等人涉共諜案，蔣經國向父親蔣介石報告「吳石案審判小組」呈給國防部的判決結論：「判重刑，但免去死刑」。蔣介石回說：「對黨國二心者，無論你如何寬容待之，都不會讓他們心悅誠服，既背叛、殺無赦！」放言 Fount Media ・ 8 小時前
痛批鄭麗文秋祭追思共諜吳石 蔡正元譏國民黨應改名為「投降黨」
中國國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席「秋祭」活動，活動現場佈景中將共諜吳石列為「犧牲烈士」，國民黨前立委蔡正元則在臉書中痛批，鄭麗文作為中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名副其實。鏡報 ・ 11 小時前
慶祝首屆海巡節 賴清德：向藍色國土守護者致敬
今（8）日是海巡節，除了日前海巡署舉行海巡節慶祝表揚活動、邀請行政院長卓榮泰出席之外，賴清德總統今天也在臉書貼文，「向藍色國土的守護者致敬！」謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航！中天新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鏡新聞 ・ 13 小時前
重申吳石並非主悼對象 鄭麗文：媒體誤導、扭曲今秋祭活動神聖性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者慰靈大會，不過悼念名單中有共諜吳石，因而引起議論。鄭麗文說，此活動已舉辦...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」太報 ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 15 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前