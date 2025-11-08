鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，我國處決的叛將與共諜吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。
今天這場秋季從下午1點開始入場，活動現場共約百人參加，主辦單位在馬場町慰靈碑前設置兩排的緬懷牆，除叛將吳石列名在「犧牲烈士」之中，陳寶倉、聶曦、朱楓等叛將與共諜也列名其中。
鄭麗文約下午2時許抵達現場，她先一一在場的受難者家屬致意後，便起身參加秋季儀式，由台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇為主祭，全體肅立默哀一分鐘、獻花以及三鞠躬禮結束後，在獻唱《安息歌》環節時，鄭麗文並未開口跟唱，隨後在下午3時許致詞完畢後，便離開現場。
周弘奇致詞表示，今天又再次在新店溪畔的馬場町莊嚴集會，共同紀念這群血臥寶島的烈士及先輩們，今年恰逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，應當銘記如李友邦、吳思漢、林正亨、鍾浩東等進步青年，秉持欲救台灣先救祖國的渴望，先後奔赴祖國大陸，投入全民族抗戰的英勇事蹟。
他說，也應當銘記李應章、簡吉、蘇新、周合源，乃至「台共」、「農民組合」、「台灣文化協會」、「台灣民眾黨」等啟迪工農意識，反抗日本殖民政權的進步精神，而他們之中的許多人，正是倒在腳下這片舊馬場之上，這也是過去35年來我們年年相聚於此，舉辦秋季的深刻意義。
周弘奇指出，今天在此緬懷先烈，是因為我們在探尋他們一度被湮滅的苦難歷史中，我們知道有一種人如聶魯達所說「能愛自己所不認識的人，能把眾生的力量團結在一起，如送我1個新生兒新生的嬰兒，那樣重新將祖國賜給我，讓我擁有，一個孤單的人所不能體會的自由」，所以我們明白，而且再也無法忘記，在這條民族復興的路上，烈士們面對行刑劊子手時，那雙望著未來的熾熱目光，與鼓舞後來人的驕傲笑容，那是臨到犧牲還要繼續挺進，直至勝利那天的豪氣。
他說，為有犧牲多壯志，敢教日月換青天，縱使前路非坦途，但只要銘記歷史，不忘初心，堅持向著兩岸統一與民族與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對我們所有先烈英靈們的最好告慰。
其他人也在看
豬肉攤「禁宰令」損失慘重 陳瑩、莊瑞隆赴市場提醒：每攤能領3萬補助
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導台中爆出首件非洲豬瘟案例，農業部下令全台豬隻禁宰禁運15天，防止疫情擴散，禁令於7日正式解除，但已造成傳統市場攤商短期...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。屏東南州的蓮霧園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。（圖／民視新聞）船隻後頭，拖著成排的蚵棚架，蚵農準備把蚵棚拖回，就算蚵串不大也先收回，因為鳳凰颱風恐撲台，嘉義東石鄉的蚵農不敢大意，預做防颱準備。蚵農表示，像這個棚子，用好了你也要固定好啊，你沒固定好，到時颱風來又吹得亂七八糟、天都還沒亮就出門了，就棚子再固定好啊，不然這颱風來吹了又不見。小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損。（圖／民視新聞）蚵農說，上回颱風，放在布袋的10個蚵棚都被吹走，就擔心舊事重演，蚵農仔細用線將棚架固定好，避免強風來襲，棚架碰撞受損。蚵農表示，現在出去又繼續拖，趕不及啦，50年來像這個時候還不曾遇過颱風，現在卻都要拖進來。至於在屏東南州的蓮霧園，果農爬上爬下修剪樹枝，整理果園，原本再過2周就要採收，蓮霧都已套袋，無法做防颱準備，如今只能聽天由命。南州蓮霧農表示，沒有什麼防颱措施耶，就是期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重。而東港碼頭，周末還是湧現遊客搭船，準備到小琉球旅遊，不過受颱風影響，擔心出現封島，一箱箱運補物資，已經提前送上船，運送到小琉球，船公司也決定提早收班。船公司人員表示，11月10號禮拜一的時候，我們會提早收班，11月11號禮拜二、11月12號禮拜三這兩天，因為是影響台灣最大的時候，所以這兩天預定是全天停航。水上活動業者表示，有接到遊客電話，都直接取消退費了，我們會先把獨木舟、SUP會陸續搬回來店裡。小琉球的水上活動業者，提前把獨木舟等水上設備收回，避免生財工具受損，11月了還有秋颱來襲，業者只盼老天爺，別帶來太大風雨。原文出處：鳳凰颱風來勢洶洶！ 東石蚵農「固定棚架」盼減少災損 更多民視新聞報導鳳凰颱風將升中颱！下週恐正面襲台 專家示警可能達強颱鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」鳳凰恐撲台「颱風假」有望？全台「暴風圈侵襲機率」曝民視影音 ・ 10 小時前
遭疑追思共諜挨轟「不分敵我」 鄭麗文：國共主張不一也無須自相殘殺
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但遭質疑「追思共諜」。台北市長蔣萬安稍早表態，「應該紀念捍衛中華民國的前輩」。對此，鄭麗文回應，「那當然！蔣市長講的也沒有錯。」鄭麗中廣新聞網 ・ 10 小時前
赴白色恐怖追思會名單見共諜掀議 鄭麗文盼台灣不再有人因政治犧牲
自1991年起舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」今年邁入第34屆。活動開始前夕，媒體報導追思名單中包括吳石等涉共諜案人士，引發社會熱議。對此，鄭麗文澄清，活動並非以吳石等人為主角，往年亦未曾將他們列為主要祭悼對象，且收到的邀請資訊中也未提及吳石等人。雖...CTWANT ・ 9 小時前
「密使一號」洩軍情給毛澤東 監院：偵破吳石案助台海穩定｜#鏡新聞
吳石到底是誰？為什麼他的照片和人名會出現在今天(11/8)的白色恐怖秋祭大會上？監察院2019年的調查指出，吳石被中共命名為「密使一號」，是中共安插在國民黨內部的最高情報官。當年國防部偵破吳石案，有助於維護國家安全。而鄭麗文出席這樣的秋祭現場，監察委員賴振昌抨擊，這已經是配合中共對台的操作。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 沈伯洋：形同公然叛國
國民黨主席鄭麗文受邀出席明（8日）的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會主要追思對象為最高階共諜將官吳石，中共將其視為「烈士」。對此，民進黨立委沈伯洋表示，該活動污名化白色恐怖，形同公然叛國。鏡新聞 ・ 1 天前
馬祖語國家語言生活節登場（2） (圖)
2025馬祖語國家語言生活節8日至9日在連江縣南竿鄉馬祖村舉行，當地村民也擺攤賣傳統美食共襄盛舉。中央社 ・ 9 小時前
鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。民視 ・ 9 小時前
確保飛安 漢翔「勇鷹專案」通過AS9110維修品質管理系統認證
為了確保空軍勇鷹高教機的飛行安全，漢翔公司「勇鷹專案」日前通過AS9110維修品質管理系統認證，11月4日由「法國標準協會」貝爾國際檢驗認證集團旗下臺灣分公司江有泰總經理頒證，漢翔公司則由勇鷹專案副主持人竇鼐鈞代表受頒，副總經理杜旭純擔任見證。太報 ・ 10 小時前
運宰禁令解除！全台豬肉買氣旺 盧秀燕：密切觀察價格波動
台中梧棲區養豬場日前發生豬隻異常死亡，經獸醫研究所檢驗確認為非洲豬瘟陽性。疫情爆發後，行政院實施並延長活豬禁運與禁宰措施，導致全台多地豬肉攤商「無肉可賣」。直到7日禁令解除，豬隻恢復批發、拍賣與屠宰，市場重新供應溫體豬肉。疫情期間，台中市環保局長與動保處長...CTWANT ・ 10 小時前
鄭麗文追思對象含「匪諜」...李忠憲嘆國民黨反共到獻花只花70年：以和平之名完成服從中共之路
李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。放言 Fount Media ・ 10 小時前
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話
蕭美琴現身歐洲議會 IPAC演講...明返台發表談話EBC東森新聞 ・ 10 小時前
防檢署：動植物檢疫物入境檢疫 不因用途數量豁免
（中央社記者吳欣紜台北8日電）雲林縣縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供自用，只要6公斤或1000美元以下可規避食品查驗，防檢署今天說，國外輸入動植物檢疫物都是同樣檢疫規範，不因用途數量豁免。中央社 ・ 18 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前