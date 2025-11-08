鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士

緬懷牆上除叛將吳石列名在「犧牲烈士」之中，陳寶倉、聶曦、朱楓等叛將與共諜也列名其中。(黃敬文攝)

國民黨主席鄭麗文8日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」。(黃敬文攝)

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，我國處決的叛將與共諜吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。

今天這場秋季從下午1點開始入場，活動現場共約百人參加，主辦單位在馬場町慰靈碑前設置兩排的緬懷牆，除叛將吳石列名在「犧牲烈士」之中，陳寶倉、聶曦、朱楓等叛將與共諜也列名其中。

鄭麗文約下午2時許抵達現場，她先一一在場的受難者家屬致意後，便起身參加秋季儀式，由台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇為主祭，全體肅立默哀一分鐘、獻花以及三鞠躬禮結束後，在獻唱《安息歌》環節時，鄭麗文並未開口跟唱，隨後在下午3時許致詞完畢後，便離開現場。

周弘奇致詞表示，今天又再次在新店溪畔的馬場町莊嚴集會，共同紀念這群血臥寶島的烈士及先輩們，今年恰逢中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，應當銘記如李友邦、吳思漢、林正亨、鍾浩東等進步青年，秉持欲救台灣先救祖國的渴望，先後奔赴祖國大陸，投入全民族抗戰的英勇事蹟。

他說，也應當銘記李應章、簡吉、蘇新、周合源，乃至「台共」、「農民組合」、「台灣文化協會」、「台灣民眾黨」等啟迪工農意識，反抗日本殖民政權的進步精神，而他們之中的許多人，正是倒在腳下這片舊馬場之上，這也是過去35年來我們年年相聚於此，舉辦秋季的深刻意義。

周弘奇指出，今天在此緬懷先烈，是因為我們在探尋他們一度被湮滅的苦難歷史中，我們知道有一種人如聶魯達所說「能愛自己所不認識的人，能把眾生的力量團結在一起，如送我1個新生兒新生的嬰兒，那樣重新將祖國賜給我，讓我擁有，一個孤單的人所不能體會的自由」，所以我們明白，而且再也無法忘記，在這條民族復興的路上，烈士們面對行刑劊子手時，那雙望著未來的熾熱目光，與鼓舞後來人的驕傲笑容，那是臨到犧牲還要繼續挺進，直至勝利那天的豪氣。

他說，為有犧牲多壯志，敢教日月換青天，縱使前路非坦途，但只要銘記歷史，不忘初心，堅持向著兩岸統一與民族與中華民族偉大復興的光明前景奮勇前進，就是對我們所有先烈英靈們的最好告慰。

