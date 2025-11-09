鄭麗文出席白色恐怖秋祭惹議 侯漢廷揭一事實批綠「雙標」

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜吳石，因此引發關注，民進黨還抨擊這是向威權者致敬。對此，台北市議員侯漢廷反批，民進黨也在紀念另一位共產黨員「黃溫恭」，他就是共產黨，民進黨大肆誦讀、宣揚共產黨的遺書，怎麼多年來沒人覺得荒唐可笑？

台北市議員侯漢廷。（資料照／中天新聞）

侯漢廷今（9）日在臉書發文提到，一個白色恐怖，各自解讀。傳統國民黨解讀，抓的是共產黨。傳統民進黨解讀，抓的是民進黨前輩。民進黨年年紀念白色恐怖，綠營大肆宣傳《返校》，現在有臉來批紀念共產黨？

侯漢廷舉出，當年白色恐怖受難者「黃溫恭」，民國52年槍決，由於醫生身分和留給家人的遺書，綠營廣為宣傳。2017年7月15日，賴清德在臉書宣傳「遲來的愛-白色恐怖政治受難者遺書特展」，當中就有黃溫恭的遺書。2019年1月25日，鄭麗君念誦黃溫恭遺書，哽咽「這是我們的歷史」！2024年6月15日，蘇治芬出席紀念黃溫恭相關的新書發表會，痛批國民黨威權。2024年總統大選前，支持民進黨的《女力護國計畫》，在影片中邀請黃溫恭的孫女為民進黨拉票。官方上，2018年，經促轉會公告撤銷有罪判決。依補償條例，已予以補償。

侯漢廷舉出民進黨過去也在紀念另一位共產黨員「黃溫恭」。（圖／范雲臉書）

侯漢廷直言，一名死刑犯寫的遺書，固然深情，家人的傷感乃至厭惡國民黨也是人之常情。但別忘了，黃溫恭，就是共產黨。民進黨大肆誦讀、宣揚共產黨的遺書，怎麼多年來沒人覺得荒唐可笑？

侯漢廷強調，把馬場町建為白色恐怖紀念公園的是陳水扁。2016年蔡英文執政後，文化部認定其為白色恐怖不義遺址。蔡英文甚至把5月19日訂為白色恐怖紀念日。綠營長期以來都在謊言敘事：明明紀念共產黨，卻謊稱紀念民進黨前輩。

侯漢廷轟民進黨明明紀念共產黨，卻謊稱紀念民進黨前輩。（圖／范雲臉書）

侯漢廷最後附上一張范雲、苗博雅等人前往馬場町獻花的照片，他們獻花時，是否曾在馬場町被槍決者都受到了致意，包括吳石等人？

