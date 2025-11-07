鄭麗文出席白色恐怖秋祭惹議 盼政治信仰不再付代價

國民黨主席鄭麗文將於明日出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動將追思包含中共高階間諜吳石在內的人物，引發各界爭議。鄭麗文今（7日）回應表示，出席此活動是希望兩岸和解、兩岸和平，讓人民不需要再為政治信仰付出代價。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

此次活動由台灣地區政治受難人互助會主辦，地點選在台北市馬場町紀念公園，即吳石等人被槍決的歷史現場。根據採訪通知，活動主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，並稱馬場町紀念公園正是吳石等「烈士」「就義犧牲」的歷史現場。

鄭麗文今日針對明日出席活動一事回應表示，在國共內戰之後，全世界因東西陣營對峙陷入冷戰時期，當年50年代台灣歷經非常肅殺的政治歷程，在二二八事件之後，也歷經了白色恐怖運動。她表示，明天的活動是針對白色恐怖的政治受難者所進行的秋季活動。

鄭麗文提及，她在2005年接受連戰邀請參加國民黨時，連戰主席希望能進行兩岸融冰，到中國大陸訪問。她加入國民黨後，曾邀請228事變遭逮捕坐了30年黑牢的陳明忠，到國民黨中央黨部遞給連戰主席和平之鑰，背後代表的歷史意義是因為當年國共內戰以及全球冷戰背景，導致很多人因不同政治理想與主張付出青春與生命。

鄭麗文進一步表示，當年台灣有非常多共諜案，在大陸也有國民黨員、政治工作者遭逮捕甚至凌虐犧牲生命，坐了幾十年黑牢。她認為這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製、發生，希望未來台灣人民不再因政治理想與信仰而必須付出生命作為代價。

馬場町公園。（翻攝自台北旅遊網／許宜蓉攝）

鄭麗文強調，台灣已經民主轉型幾十年，已是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，所以明天出席相關祭道活動就是希望兩岸和解、兩岸和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

根據國家人權紀念庫記載，發生在1950年的吳石等叛亂案又稱「吳石等案」。吳石是中共派到國府「潛伏」的棋子，作為中共間諜，在戰後國共鬥爭時期為中共提供許多重要軍事情報。吳石赴台前，中共地下黨組織給他的代號是「密使一號」。抵台後，吳石就任國防部參謀次長，後又陸續提供機要密件彙交中共，最終因當時中共地下組織「台灣省工作委員會」的人員被抓而供出。

值得注意的是，中共官方近日力捧宣揚吳石「烈士」的電視劇《沉默的榮耀》，中國國台辦發言人上月還稱許該劇彰顯了「中國共產黨人和革命先輩為實現人民解放、國家統一而奮不顧身的大無畏精神」。

明日下午在馬場町紀念公園的追思活動，鄭麗文預計出席並致詞。流程中還包括「台灣民主自治同盟」向在台灣犧牲烈士致敬。台盟並非台灣政治組織，而是在中共政權下的「民主黨派」，為對台統戰組織之一。

