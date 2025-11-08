鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。
中央社記者謝佳璋攝 114年11月8日
鄭麗文明將追思共諜 民進黨：切勿配合中共統戰
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？ 查看原文更多Newtalk新聞報導盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨新頭殼 ・ 1 天前
明出席統派團體追思共諜活動惹議 鄭麗文：是希望兩岸和解、兩岸和平
國民黨主席鄭麗文明（8）日將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會最主要追思對象是中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。消息曝光後引發關注，鄭麗文下午受訪時回應，明天出席相關祭悼活動，「是希望...華視 ・ 1 天前
鄭麗文上任掀入黨潮 國民黨稱20天吸2405人「近半為新黨員」
中國國民黨振奮表示，在新任黨主席鄭麗文上任後，全台出現「入黨熱潮」，短短20天內新增2,405位黨員，其中1,412人為新進黨員、993人為失聯黨員回歸，顯示外界對國民黨未來的高度期待。鏡新聞 ・ 1 天前
出席追悼共諜活動挨批 鄭麗文：是希望兩岸和解、和平
國民黨主席鄭麗文明將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜挨批。鄭今天回應，出席明天祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。太報 ・ 1 天前
參加統派追思活動挨轟 鄭麗文：盼兩岸和解
台灣地區政治受難人互助會將舉辦白色恐怖追思大會，邀請國民黨主席鄭麗文參加，由於追思對象包含中共地下黨員及情報人員，引發質疑。鄭今（7日）表示，台灣已是充分尊重政治言論自由、政治思想的地方，出席相關的祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，不需再為自己的政治信仰付出代價。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
國民黨主席鄭麗文赴統派主辦秋祭（1） (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左1）8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇（前左2）坐在鄭麗文旁邊。中央社 ・ 10 小時前
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。中央社 ・ 11 小時前
參加統派活動惹議 鄭麗文反批箝制言論自由威靈籠罩台灣
國民黨主席鄭麗文今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞時表示，沒想到台灣在民主轉型超過30年後的今天，執政黨當局會以國安的理由隨意把國民驅逐出境，就只因為當事人是陸配，而與當局看法不同的人要被視為「雜質」，不但被查水表，甚至還要祭出司法手段，讓台灣民自由時報 ・ 11 小時前
白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實
國民黨主席鄭麗文今天（11/08）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，日前消息傳出遭指控「祭拜最高階共諜吳石」等，引發批評，主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」今天發出聲明，說明此一「秋祭」活動是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義，且秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者。互助會強調，「近期一些媒體或自媒體主觀認定本活動針對吳石等特定犧牲者祭悼，並非本會立場亦絕非事實。」太報 ・ 14 小時前
繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年台灣好報 ・ 16 小時前
赴馬場町秋祭 鄭麗文：希望不再有政治受難者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她於致詞時說，致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望再也沒有人為政治信仰犧牲，不再聽到政治受難者5個字。中央社 ・ 10 小時前
出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文會後受訪時強調，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，但吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。鏡報 ・ 11 小時前
鄭麗文赴統派主辦秋祭 蔣萬安：應紀念保台者
（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 12 小時前
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文出席默哀 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左3）8日下午應邀出席由統派社團台灣地區政治受難人互助會舉辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，和與會者一起默哀。中央社 ・ 11 小時前
國民黨主席鄭麗文赴統派主辦秋祭（2） (圖)
國民黨主席鄭麗文（2排右）8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇（持花圈者）擔任大會主祭官。中央社 ・ 10 小時前
