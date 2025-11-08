鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思 蔣萬安：應紀念捍衛國家保衛台灣的前輩

國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前