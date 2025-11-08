鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思 蔣萬安：應紀念捍衛國家保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天受邀出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年的共諜吳石等人，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。
國民黨主席鄭麗文今天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，遭民進黨發言人戴瑋姍批評，向共諜致意，等同接受中共史觀。鄭麗文則說，外傳秋祭著重在紀念情報工作者的訊息，是嚴重的誤導，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
蔣萬安今天出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前，接受媒體訪問，對於鄭麗文出席活動是否適當？蔣萬安表示，他認為大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。
