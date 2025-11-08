鄭麗文出席白色恐怖秋祭 媒體人笑民進黨很尷尬又矛盾

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，被處決的共諜叛將吳石也被列入「犧牲烈士」之列。對此，有媒體人分析，民進黨很尷尬，因為促轉會平反了吳石案的其他人，民進黨一方面抗中保台，一方面又要幫早年的共諜或親共派平反，是最大的諷刺。又如「二七部隊」的謝雪紅，成了民進黨與共產黨一起為她平反的奇妙存在，因為早年台共、台獨一家親！

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，被處決的共諜叛將吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。

有媒體人今在其臉書《文翔政論》指出，這群白色恐怖受難者及後代團體在馬場町舉辦「秋祭」活動早已行之有年，他們主張兩岸統一，還會在秋祭活動唱國際歌、支持共產主義等，是徹頭徹尾的「左統派」無誤。

《文翔政論》認為，這群「左統派」的存在恰巧是民進黨執政最諷刺矛盾的，因為「左統派」一方面被民進黨拿來操作白色恐怖議題，包裝成國民黨獨裁統治受害者，民進黨政府更為其平反、爭取補償金等。

另一方面，他們又是毫無疑問的「左統派」，有人可能曾經真的是共諜，或認同左統理念，是民進黨「抗中保台」眼中標準的「中共同路人」。例如「二七部隊」關鍵人物之一的謝雪紅，成了民進黨與共產黨一起為她平反的奇妙存在，因為早年台共、台獨一家親，共同點就是反抗國民黨。

《文翔政論》直言，一群人定期集會在某特定地點每天喊祖國統一，但民進黨居然可以一直默不吭聲？就知道這些人讓民進黨有多尷尬了。民進黨一方面抗中保台，一方面又要幫早年的共諜或親共派平反，就是最大的諷刺。

對於民進黨猛打吳石，《文翔政論》強調，中共才以吳石為主角拍了一齣劇，但民進黨也只敢說到這，因為民進黨的促轉會平反了吳石案的其他人。

