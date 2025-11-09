鄭麗文出席白色恐怖秋祭 藍議員：范雲也曾到馬場町獻花

國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。針對鄭麗文這件事，桃園市議員黃敬平指出，民進黨不分區立委范雲也曾到馬場町獻花。他不禁說，有沒有搞錯，這不就是一個政治攻擊嗎？

針對范雲也曾到馬場町獻花，黃敬平今(9日)在《中天辣晚報》節目中表示，范雲過去在被文化部認定馬場町為白色恐怖不義遺址時，她在臉書po出文圖，當時范雲跑到那邊，旁邊則是台北市議員苗博雅，還有現在的我駐芬蘭大使林昶佐，一起去馬場町紀念公園，去紀念白色恐怖不義遺址。

黃敬平接著表示，他們或許會說，范雲當時不是民進黨，是社民黨；林昶佐當時也不是民進黨，是時代力量，他們可能會這樣切割撇清關係，但不管怎樣，就是大綠小綠一家親，他們跑去那邊獻花。范雲後來列名民進黨不分區立委，她PO臉書稱，行政院核定5月19日為「白色恐怖記憶日」，又把這個地方當白色恐怖不義遺址。 所以他們來這邊獻花祭悼。黃敬平不禁說，有沒有搞錯，這不就是一個政治攻擊嗎？

黃敬平更指出，2013年，北京在西山紀念846個人，是當年在台灣，在白色恐怖時期被處決，很多包括冤錯假案的人。北京這一場紀念儀式 ，也包括民進黨政府後來在2018年、2019年、2021、2022年陸陸續續主動去平反，後來成立轉型正義這樣的委員會。

黃敬平更點出，包括政治受難者的冤錯假案，被處決的有不少包括共諜案、吳石案等，民進黨把吳石、朱楓牽連的這一串共諜紀念名單 ，也作平反，甚至在馬場町紀念公園的慰靈碑，跟吳石的名字一樣在上面。鄭麗文又不是單獨去紀念吳石，包括這些人，則是民進黨幫他們平反、平復名譽的所謂政治受難者冤錯假案；鄭麗文也講，這是政治受難者冤錯假案。

