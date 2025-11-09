鄭麗文出席白色恐怖秋祭！被酸：被對岸賣了 還幫數鈔票

國民黨主席鄭麗文昨參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，會後受訪。(記者塗建榮攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席鄭麗文昨下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，陽明交大法律學者林志潔表示，鄭麗文雖提到該活動並無紀念共諜吳石，還說主辦單位也承諾，活動不會針對吳石等特定犧牲者祭悼； 但活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣50年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」，還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」等，完全打臉鄭麗文，諷鄭麗文是被主辦單位擺了一道。

林志潔說，按照鄭麗文的講法，顯然是被主辦單位擺了一道。但一位台灣最大在野黨主席，這麼容易就被呼攏詐騙，還說要去跟中國的習近平談判及促進兩岸和解？ 她諷鄭麗文確定不會被賣了還幫人數鈔票嗎？更批鄭麗文不知道是哪來的自信？種種說法令人傻眼，更認為身為在野黨的國民黨主席，居然不知道此秋祭的意涵，根本已被牽著鼻子走。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》鄭麗文追思共諜惹議 王滬寧令涉台系統「學吳石精神」

國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位

自由說新聞》鄭麗文瞎扯非追思共諜！藍不認同、綠「神比喻」酸爆

鄭麗文悼共諜吳石挨批 王美琇：黨內不反抗將成紅統政黨

