鄭麗文出席白色恐怖秋祭 謝寒冰：綠營故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭），她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。媒體人謝寒冰表示，吳石並不是白色恐怖受害者，鄭麗文出席白色恐怖追思會，有什麼不對？吳石跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。
謝寒冰8日在中天《鄭亦真辣晚報》節目表示，這個活動是「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，吳石是什麼時候被抓的？而且吳石是白色恐怖嗎？並不是，他是共諜，所以跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。他也覺得很奇怪，別的政黨批評也就算了，民進黨憑什麼批評？
謝寒冰更質疑表示，民進黨每年都在辦228，228也一堆共諜，你們每天在拜共諜？結果現在卻指責別人去祭祀共諜。還有辦這個活動的團體，過去一直跟民進黨在一 起辦這個活動，以前有民進黨可以辦，現在別人出席，你就要講話，莫名其妙。
謝寒冰指出，鄭麗文出席這場活動的意義，她也講得很清楚，她祭的不是吳石，而是要祭拜當年遭受白色恐怖迫害的這些人。重點是，參加活動真正的意義，是希望人類、台灣未來不要再有白色恐怖這一類行動，希望大家不要再因為意識形態而受傷。請問一下，鄭麗文參與的主旨有什麼不對？
謝寒冰甚至認為，民進黨每天在那邊拜共諜，你們當年吵鹿窟事件就真的是共產黨，你們自己辦得很高興。而吳石根本不在白色恐怖系列裡頭，卻把他們扯在一起幹嘛。
其他人也在看
高雄市衛生局舉辦 「雄營養‧健康軟食力料理競賽」
記者王正平／高雄報導 因應高齡化社會長者及特殊口腔者多元化飲食需求，高雄市衛生局首次…中華日報 ・ 10 小時前
《黑神話：悟空》團隊不只做《鍾馗》！5款作品商標早註冊 要打造中國神話宇宙
遊戲科學今（20）日在 gamescom 壓軸登場，本以為會公開《黑神話：悟空》DLC（資料片）消息，不過沒想到卻是迎來了新作《黑神話：鍾馗》讓不少玩家相當驚訝。不過其實這款作品會登場早有端倪，因為除了《黑神話：鍾馗》之外，遊戲科學在去年就已經搶先註冊了多款遊戲商標！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 18 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。中天新聞網 ・ 5 小時前
超越勝負的友誼！戴資穎退役貼文「球后們都來了」 女單世界名將湧留言區獻祝福
體育中心/蔡晴景報導台灣一姐戴資穎在個人社群網站正式宣布退役，感性道別傳奇職業生涯，不只吸引不少台灣體壇名將前來留言，更有許多過去曾經對陣的勁敵祝福，包含馬林、安洗瑩，與超級好朋友依瑟儂...等，讓球迷見證女單頂尖球員間，超越勝負的友誼關係。FTV Sports ・ 17 小時前
獨／新店戒治所護理師控「遭醫檢師痛毆」 同事撕破臉互告
新店戒治所一名身障護理師遭同事毆打！她指控男醫檢師長期辱罵，八月底更動手打她15下，造成左眼腫脹、瘀青及太陽穴紅色傷痕。雙方各自提告傷害，案件已進入刑事調查。新店戒治所表示已依規定處理，但同事關係恐難修復。身障護理師控訴：「因為我在監獄上班，裡面不能拿3C產品進去，就是監視器、錄音筆、密錄器都不行。」無法即時蒐證，令人鼻酸！TVBS新聞網 ・ 6 小時前
「這原因」全球央行瘋搶黃金 金價再衝破4000美元
黃金現貨價上漲0.7%，報每盎司4005.21美元；12月交割黃金期貨上漲0.5%，報每盎司4009.80美元。由於美國政府關門，每月的非農就業報告延後發布，交易員轉而關注民間部門的數據，以判斷聯準會（Fed）今年再次降息的可能性。數據顯示，11月密西根大學消費信心指數，由10月的53.6...CTWANT ・ 17 小時前
茵聲另一半「月收要20萬」 點3原因曝：做不到！
娛樂中心／饒婉馨報導茵聲（鄭茵聲）是YTR「這群人」的成員之一，在演藝事業發展不錯的她，日前上電視節目被問到「談戀愛最在意哪件事」時，她坦言「收入不能差太多，至少真的跟我差不多就好了。」，並表示「至少要20萬」。她也提出自己的經歷，整理出3點會產生的問題。民視 ・ 13 小時前
塔利班：阿富汗與巴基斯坦和談破裂 但維持停火
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德今天表示，儘管與鄰國巴基斯坦的最新和平談判破裂，兩國仍繼續維持停火。中央社 ・ 8 小時前
國民黨主席鄭麗文追思「叛國共諜」吳石 陸委會重砲譴責！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席追思1950年代叛國共諜吳石的追思活動，引發爭議。對此，大陸委員會（陸委會）晚間發表措辭嚴厲的聲明，表達嚴正立場，強烈譴責鄭麗文此舉不僅嚴重傷害國家尊嚴，更以政治操作方式模糊焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
宋家豪感受到台灣棒球熱 提升球速和揮空率成課題
（中央社記者謝靜雯桃園8日電）日職樂天金鷲隊台灣好手宋家豪今天交流賽登板，8球投1局無失分、飆速151公里；宋家豪表示，感受到因12強賽帶起的台灣棒球熱，接下來的課題是想辦法提升球速和揮空率。中央社 ・ 9 小時前
鄭麗文出席政治受難者追思會 與共諜吳石無關
(記者蕭文彥台北報導)國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。統派社團台灣地區政治受難人互助會今天...自立晚報 ・ 1 小時前
鄭麗文出席統派團體「追思共諜活動」！民進黨轟敵我不分配合中共統戰：中國的國民黨主席？
戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？放言 Fount Media ・ 1 天前
日本猛熊一掌打凹引擎蓋！闖入旅館大搞破壞
[NOWnews今日新聞]日本今年熊害相當嚴重，至今已有13人遭熊襲擊死亡，而熊攻擊的場面也是令人膽顫心驚。山形縣7日一間山區溫泉旅館遭熊闖入，櫃檯、廚房、和室全都遭到嚴重破壞；北海道6日晚間也有工作...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」 凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任
行政院長卓榮泰今（8日）前往桃園機場視察，他強調，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，才能徹底防護國家安全。對此，桃園市議員凌濤直呼，國人對卓內閣的邊境管理才是「零信任」。中天新聞網 ・ 12 小時前
非洲豬瘟攤商"15天沒收入" 市場開市陳瑩獻上補助金
政治中心／綜合報導非洲豬瘟15天禁令解除後，攤商陸續開始販售新鮮的溫體豬肉！立委陳瑩就到台東的中央市場關心買氣，也向攤商獻上中央補助的好消息！為了體恤豬肉攤商，這段時間的辛苦，除了減少這15天的租金之外，中央也補助每個豬肉攤3萬元的補助金！豬肉攤業者：「豬油100，再拿750。」豬肉禁宰解封，市場恢復正常販售的第二天，豬肉買氣強強滾，攤商忙得不可開交，等了15天終於迎來解封，業者有錢賺、民眾也能吃得安心。豬肉攤業者：「買氣很好，我很開心，我終於可以上班了。」豬肉攤業者：「心情很好啊，有工作做了。」民眾vs.記者：「你看這肉品質如何？不錯啊。」非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金（圖／民視新聞）一早開市，就湧入不少民眾購買新鮮豬肉，這樣的場景，攤商已經好久沒有看到。前陣子台中出現非洲豬瘟破口，造成全台豬肉攤商，整整15天沒有收入。對此，民進黨立委莊瑞雄和陳瑩，來到台東中央市場，帶來好消息。立委(民) 陳瑩vs.豬肉攤商：「我們來送補助來了，可以補助三萬元。唉唷，這麼好喔。今天當散財童子。對啊感謝啦。」非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金（圖／民視新聞）除了關心市場買氣，陳瑩也告知中央的補助，每位豬肉攤商都可以領到3萬元的補助金，雖然金額不大，但或多或少，有點幫助。立委(民) 陳瑩：「還有很多人不曉得我們可以申請補助，所以我們特別來做一個宣導，中央跟地方大家都要一條心，要一起共同防疫。」真的是，幸虧最後有驚無險度過難關，大家防疫工作不能懈怠，才能真正有效阻隔非洲豬瘟。原文出處：非洲豬瘟攤商「15天沒收入」 市場開市陳瑩獻上補助金 更多民視新聞報導志工齊聚雪霸！ 內政部：感謝國家公園志工守護台灣最美風景蕭美琴登IPAC舞台演講 陳昭姿稱白委有幫忙：抹紅攻擊「不攻自破」全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝民視影音 ・ 5 小時前
中國電動車產業真的「捲死人」 小米員工一人扛267間門市轉型工作 兒子面前昏倒後身亡 雷軍強調奮鬥文化親自睡工廠 火燒車陰霾籠罩 特斯拉也傳事故｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國電動車產業除了產能過剩、削價競爭等慘況，最近又有勞權問題再次浮上檯面。小米為了從手機轉戰電動車市場，將大量銷售據點轉型成電動車體驗店。而一名叫作王培志的員工，一人竟要承辦267間門市的轉型工作，疑似積勞成疾、昏倒後數天不幸身亡。 一位小米員工之死，揭露中國電動車產業基層淪為國家發展需求的犧牲品。執行長雷軍有矽谷科技巨頭般的野心，甚至學起特斯拉執行長馬斯克，直接睡在電動車工廠。加班文化與發展野望下，不只是血汗，更隱藏安全隱憂…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。中央社 ・ 12 小時前
新藍圖連線青年營開訓 趙少康勉勇敢參政創藍色新勢力
（記者陳志仁／新北報導）由泛藍議員組成的次團「新藍圖連線」，今（8）日於板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊 […]引新聞 ・ 4 小時前
出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文會後受訪時強調，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，但吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。鏡報 ・ 12 小時前
【蕭副總統訪歐議會外交突破】賴總統：與夥伴堅定捍衛民主
記者郭曉蓓／臺北報導 總統賴清德昨日透過社群平臺X發文表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥青年日報 ・ 4 小時前