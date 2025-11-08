鄭麗文出席白色恐怖追思惹議 曹興誠批「出櫃」點名國共關係
[Newtalk新聞] 中國國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動追思對象包括被蔣介石槍決的中共將官吳石，引發「敵我不分」爭議。聯電創辦人曹興誠上午於臉書發文批評鄭「出櫃」、國民黨「出糗」，並指控國民黨與中共關係密切，早已淪為「同志政黨」。
針對此事，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發文直言，鄭麗文的行為等同「出櫃」，公然承認國民黨與中共的「同志關係」，並嘲諷「國民黨出糗」。他回顧歷史指出，國民黨與共產黨曾於抗日時期合作，後來因爭奪中國主導權而分裂，最終內戰失利，兩蔣來台後奉行「漢賊不兩立」原則，蔣經國更訂下「不接觸、不談判、不妥協」三不政策，嚴禁與中共往來。
曹興誠批評，馬英九執政後違背兩蔣遺訓，推動與中共重新聯合，以「促成祖國統一」為名追求政治成就，實為背叛中華民國烈士與台灣主權。他指出，國民黨內許多人非但未譴責此舉，反而附和以圖取悅中共，「這樣的賣國行為太過醜陋，只能用包裝和話術掩飾」。他還進一步分析，國民黨常以「反台獨」為名，掩飾其「親中共」立場；口稱保護中華民國，實際卻替中共看守台灣，防止台灣「脫離中國」，曹興誠認為，國民黨所謂的「中國」概念，早已由「中華民國」偷渡為「中華人民共和國」。
對於國民黨以「憲法一中」作為反台獨依據，曹興誠指出，其真正精神在於「漢賊不兩立」，並不承認中共政權。與中共聯合應視為叛國，他批評國民黨曲解法理、誤導民眾，甚至聲稱「反台獨是為了和平」。他強調，唯有讓中共理解台灣與其無關，才能真正維持台海和平。曹興誠表示，如今國民黨與中共藉著共同反台獨立場，實質已發展出同志般的合作關係，共同推動統一進程，「順便消滅中華民國」。他並點名立委徐巧芯「表面反共、實則聽命中共政協主席王滬寧」，直指她是「中共地下黨員」，批評其不敢出面對質。
曹興誠嘲諷，鄭麗文當選黨主席後「不再遮掩」，公開承認國共關係，甚至參與祭拜共諜，「要讓台灣人都變成中國人」，他批評辯稱「中國」指中華民國的說法是詭辯，並以「出櫃」形容鄭麗文的言行，「她寧做真小人，不做偽君子」。他最後表示，鄭麗文的「出櫃」讓國民黨「出糗」，也讓外界清楚看見國共「同志」關係已昭然若揭，曹興誠並諷刺道：「如何再把國共的同志關係扭曲成反共？這考驗著徐巧芯等人的撒謊功力。」
