鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 侯友宜提出兩原則
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。新北市長侯友宜今被問到對此看法，他簡短表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。
今日追思會主題為「銘記歷史、緬懷先烈、兩岸同心、振興中華」，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員。民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任國民黨主席後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂。
鄭麗文昨日強調，出席祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，盼人民不需要再為自己的政治信仰付出生命代價。
