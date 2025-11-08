鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 蔡正元看不下去：國民黨從今改名「投降黨」
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，然而，追思名單中赫見中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文昨（7）日回應這是希望兩岸和解、和平之舉。對此，前立委蔡正元看不下去直呼，國民黨從此改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
蔡正元今日下午在臉書發文表示，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時所供出來的1800多名共產黨員，其中1500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因爲同樣情形在對岸也好不到哪裡去。
蔡正元指出，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織，當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織。
蔡正元強調，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看，至少目前還沒看過對岸的領導人去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。
蔡正元不諱言，作爲中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作。他更酸評，「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』可能更名符其實。」
