鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

徐巧芯今天出席北市府活動時受訪談到鄭麗文，她指出，從1949年國民政府從大陸移入到台灣，當時的時空背景之下，確實在台灣有很多共諜，共諜希望滲透到台灣，把紅色勢力包含共產黨生活方式，甚至是政治、權力，影響到台灣，也才會有白色恐怖。

徐巧芯表示，白色恐怖有一部分人可能在過程中沒有非常公平被對待，所以後續有很多相關賠償，政府包含在國民黨執政期間也做了很多。其中有一部分人確實因為他當初是共諜，被發現後，用國家安全相關法律將他判刑或當時時空背景可能將他處決。

針對共諜部分，徐巧芯強調，從國民黨的立場來說，仍然認為當時蔣中正總統在守護中華民國作為一個民主、主權獨立的國家，國民政府做出這樣的判斷，是為了避免當時整個亞洲地區都在防範的紅色滲透。她提到，國民黨經常批評民進黨的一件事情，如果1949年沒有蔣中正總統，台灣是不是早已被赤化，哪有現在在講的自由民主。

鄭麗文出席白色恐怖受難者秋祭追思會。（圖／中天新聞）

徐巧芯也談及該活動的邀請函上有張圖，地點不是在台灣，應該是在昆明，那是一個反內戰的學運事件，主要反的是蔣中正總統。她認為，這樣的史觀屬於共產黨的史觀，並不屬於中華民國包含國民黨的史觀，兩岸追求和平，但是歷史應該要分明。

徐巧芯表示，相信鄭麗文今天去，可能考量到兩岸和平的立場，但是對於國民黨的核心、歷史，也希望有這機會能夠講清楚，讓更多國民黨員，還有更年輕一代加入國民黨的人，知道國民黨從包含推翻滿清、建立中華民國以來，到後續的抗日、抗戰，再到國共內戰一路到台灣落地生根，然後推動一系列發展，也有了後續在民主化裡的國民黨執政。

她進一步說明，這就是國民黨之所以能夠存續這麼久，無論今天是哪一位主席都可以民主交替的原因，不是屬於人治的政黨，而是屬於以信念為由、可以延續下去的政黨，這點對國民黨來說相當重要。

