鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。
徐巧芯今天出席北市府活動時受訪談到鄭麗文，她指出，從1949年國民政府從大陸移入到台灣，當時的時空背景之下，確實在台灣有很多共諜，共諜希望滲透到台灣，把紅色勢力包含共產黨生活方式，甚至是政治、權力，影響到台灣，也才會有白色恐怖。
徐巧芯表示，白色恐怖有一部分人可能在過程中沒有非常公平被對待，所以後續有很多相關賠償，政府包含在國民黨執政期間也做了很多。其中有一部分人確實因為他當初是共諜，被發現後，用國家安全相關法律將他判刑或當時時空背景可能將他處決。
針對共諜部分，徐巧芯強調，從國民黨的立場來說，仍然認為當時蔣中正總統在守護中華民國作為一個民主、主權獨立的國家，國民政府做出這樣的判斷，是為了避免當時整個亞洲地區都在防範的紅色滲透。她提到，國民黨經常批評民進黨的一件事情，如果1949年沒有蔣中正總統，台灣是不是早已被赤化，哪有現在在講的自由民主。
徐巧芯也談及該活動的邀請函上有張圖，地點不是在台灣，應該是在昆明，那是一個反內戰的學運事件，主要反的是蔣中正總統。她認為，這樣的史觀屬於共產黨的史觀，並不屬於中華民國包含國民黨的史觀，兩岸追求和平，但是歷史應該要分明。
徐巧芯表示，相信鄭麗文今天去，可能考量到兩岸和平的立場，但是對於國民黨的核心、歷史，也希望有這機會能夠講清楚，讓更多國民黨員，還有更年輕一代加入國民黨的人，知道國民黨從包含推翻滿清、建立中華民國以來，到後續的抗日、抗戰，再到國共內戰一路到台灣落地生根，然後推動一系列發展，也有了後續在民主化裡的國民黨執政。
她進一步說明，這就是國民黨之所以能夠存續這麼久，無論今天是哪一位主席都可以民主交替的原因，不是屬於人治的政黨，而是屬於以信念為由、可以延續下去的政黨，這點對國民黨來說相當重要。
延伸閱讀
邱議瑩稱投她是支持鄭麗文 柯志恩：支持妳是支持總統府養共諜？
鄭麗文秋祭追思遭抨擊 黃敬平反擊：范雲也曾去獻花！
鄭麗文駁抹紅兩大挑戰：會見AIT軍購態度成焦點 黨內路線待凝聚共識
其他人也在看
鄭麗文參加白色恐怖秋祭追思會 媒體人舉1事：綠既尷尬又矛盾
國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，其中因追思對象還包含當年共諜吳石，引發各界關注，對此，媒體人分析，民進黨很尷尬，一方面要抗中保台，一方面又要幫早年的共諜或親共派平反，這些人的存在，就是最大的諷刺。中天新聞網 ・ 1 天前
蕭美琴登歐洲議會演說 陸方氣炸
記者康子仁∕台北報導 副總統蕭美琴八日驚喜現身歐洲議會，在其間舉行的「對中政策跨國議…中華日報 ・ 1 天前
鄭麗文出席追思會名單惹議 蔡正元酸：應改名「中國國民投降黨」
新任國民黨主席鄭麗文週六出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，但追思名單中包括中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石，引發輿論譁然與黨內外批評。此舉不只遭民進黨痛批，國民黨前立委蔡正元也看不下去，直言「鄭麗文台視新聞網 ・ 1 天前
臺東吹起復古風！慢村生活節帶你重返舊時光
【記者張嘉誠／綜合報導】 隨著台東縣長饒慶鈴與立法委員陳瑩等貴賓共同撕下象徵時光啟程的「復古票根」，「2025 […]民眾日報 ・ 1 天前
撇追思共諜 鄭麗文：吳石做間諜工作、跟政治犯不同｜#鏡新聞
國民黨主席鄭麗文昨天(8日)出席，白色恐怖秋祭追思慰靈大會，但對象包括吳石等4名共諜，綠營認為這是把國民黨赤化，對著蔣介石當面吐口水，鄭麗文駁斥吳石是間諜，跟政治犯不同，而且吳石也不是，活動主要的追思對象，陸委會則譴責鄭麗文追思共諜，並且以中國配偶事件，轉移焦點極端不道德，嚴重傷害國家尊嚴。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
陳3歲又上線了！蘇巧慧吐槽合照不夠美 陳其邁神回逗樂記者
即時中心／顏一軒、陳治甬報導高雄市長陳其邁今（9）日於臉書貼出與綠委蘇巧慧過去於立法院擔任同事的合照，力挺她競選新北市長。不過，蘇巧慧上午受訪時說，希望陳其邁可以再選兩人漂亮一點的合照。對此，陳其邁打趣回應，「相片當然是挑我比較好看的啊」。民視 ・ 22 小時前
分析／稱追思會與「共諜」無關遭主辦方打臉 鄭麗文配合中共敘事難辯解
國民黨新任黨主席鄭麗文今天（8日）赴馬場町紀念公園出席由統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動主要祭悼對象竟為中共當年安插在國府內部的最高階「共諜」將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文辯稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。鄭麗文配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。鏡報 ・ 1 天前
最合適的新北市長！陳其邁秀照相挺 蘇巧慧：照片可再選漂亮一點
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導高雄市長陳其邁今（9）日於臉書粉專貼出與綠委蘇巧慧過去於立法院同時擔任同事的合照，力挺蘇巧慧競選新北市長。對此，蘇巧慧回應，陳其邁是她非常尊敬「政治上的學長」，高雄進步得非常快，未來希望能學習，讓新北市有活力、進步力及創造力。民視 ・ 22 小時前
北市五泳客骨折求償無門 許淑華：市府簽無效保單應究責
臺北市議員許淑華日前指出，臺北市政府體育局向兆豐產物保險公司投保的「公共意外責任保險單」，竟因體育局疏於審閱條款，導致保單形同「無效」，使得七虎公園游泳池近期五名骨折受傷的泳客無法獲得理賠。許淑華要求北市府應負起完全責任，立即協助傷者爭取應有保障，並追究責任。警政時報 ・ 1 天前
雞蛋檢出芬普尼殘留 中市督導業者下架啟動稽查
（中央社記者郝雪卿台中10日電）衛福部食藥署公布市售雞蛋檢出農藥芬普尼殘留，15萬顆雞蛋流向9縣市；台中市政府今天表示，已督導包括全聯、楓康超市及2家蛋行執行下架措施，並同步啟動稽查作業。中央社 ・ 6 小時前
陸委會批追思吳石羞辱萬千軍民 鄭麗文回擊：威權幽靈箝制言論
國民黨主席鄭麗文8日出席統派舉辦的白色恐怖追思大會，追思對象包含中共代號「密使一號」的共諜吳石等，遭陸委會批評羞辱因吳石而死傷的中華民國萬千軍民。鄭麗文今（9日）臉書再度貼出致詞內容影片，指威權的幽靈、箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質，民主最起碼尊嚴何在？太報 ・ 1 天前
怒撕鄭麗文！國民黨前青年部副主任轟：追思吳石是踐踏中華民國
國民黨主席鄭麗文昨天前往馬場町紀念公園出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今日痛批，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。自由時報 ・ 1 天前
網球》喬科維奇雅典奪冠退出年終賽 正好由亞軍穆塞蒂遞補
喬科維奇（Novak Djokovic）3盤逆轉義大利第2種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti），在雅典男網賽贏得職業生涯第101座冠軍後，隨即因肩傷退出2025年杜林ATP年終總決賽，空缺正好由亞軍穆塞蒂遞補。「我原本非常期待赴杜林參戰，並盡我所能全力以赴，但遺憾的是，今天雅典決賽之後，由於自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭 謝寒冰：綠營故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭），她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。媒體人謝寒冰表示，吳石並不是白色恐怖受害者，鄭麗文出席白色恐怖追思會，有什麼不對？吳石跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。中時新聞網 ・ 1 天前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 1 天前
認蔣萬安「95％會連任」 王世堅曝不選北市長原因：民進黨這2人出來才是真大咖
2026縣市長選戰選情升溫，藍綠白皆積極投入備戰，壯闊台灣創辦人吳怡農日前正式表態參選明年台北市長，而目前擁有高聲量的立委王世堅、吳思瑤等人也被點名為人選之一。對此，王世堅在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，絕對不敢說要參選，因為選舉就要有規劃，不只是提出願景，而是要對參選地方提出具體計畫。民進黨人才濟濟，永遠有最強的人還沒站出來。 王世堅坦言，若最終被徵召參......風傳媒 ・ 20 小時前
鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。民視 ・ 1 天前
《央視》「起底沈伯洋」還想通緝！外交部震撼表態了
即時中心／廖予瑄報導中國重慶公安局日前以涉犯《涉嫌分裂國家罪》對綠委沈伯洋立案偵查，中國官媒《央視》更在今（9）日上午發布一支7分半鐘的「起底台獨沈伯洋」影片，控訴他「從事分裂國家活動」，引述專家看法說要透過「國際刑事警察組織」（ICPO-INTERPOL）對他展開全球範圍的抓捕行動。對此，外交部也發出嚴正駁斥及譴責，強調中國對台灣沒有任何管轄權，並呼籲中方懸崖勒馬，「停止恫嚇台灣人民。」民視 ・ 20 小時前
鄭麗文悼共諜？他狠打臉：這些人也曾獻花
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單包含被認定為中共共諜的吳石等人，引發質疑。對此，鄭麗文親表示活動並非以吳石為主角，呼籲外界不要模糊焦點。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前