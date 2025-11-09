鄭麗文出席白色恐怖追思會 蔡正元酸：不如改名「中國國民投降黨」

前立委蔡正元批評，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。（圖／翻攝自蔡正元臉書）





國民黨主席鄭麗文8日出席在台北馬場町舉行的「1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會」，對此，前立委蔡正元批評，身為中國國民黨主席卻祭拜準備顛覆國民黨政府的英雄，形容這是「顛倒國民黨歷史定位的傑作」，甚至酸言中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。

蔡正元於臉書發文指出，台灣所謂的「白色恐怖政治受難者」，多為中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時供出的1800多名共產黨員，其中約1500人現已被供奉於北京的紀念設施。他表示，這些人罪名是否至於死刑，是一樁歷史公案，但當時兩岸情勢緊張，對岸同樣有類似案例，「那個年代的台灣共產黨員，多以讀書會等名義從事組織與顛覆活動。」

蔡正元說，國共內戰的是非已成歷史課題，但蔡孝亁領導的組織並不僅限於吳石等特工，還包括推動顛覆政府的成員，這些人是否能被稱為「政治受難者」，端視評價立場而定。他強調，對岸至今沒有任何領導人祭拜「國民黨的政治受難者」，因此鄭麗文以黨主席身分參加追思儀式，實屬荒謬。

蔡正元進一步批評，白色恐怖議題在台灣長期被政治化操作，若將當年中共滲透行動簡化為單純的思想受難，恐失去歷史脈絡。他強調，國民黨若不堅守歷史立場，反而為當年準備顛覆國民黨政權者獻花致敬，等同否定自身歷史。

蔡正元表示，鄭麗文此舉將國民黨帶往「自我矛盾」的方向，「中國國民黨若改名為中國國民投降黨，或許更能反映現實。」他也呼籲，黨內應重視歷史記憶，不應為政治正確而模糊國共歷史界線。

