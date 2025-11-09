鄭麗文出席秋祭 蔡正元：藍乾脆改名「投降黨」

國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖秋祭活動，引起黨內外廣泛討論。立委陳玉珍出面緩頰，批評民進黨對國民黨的批評帶有雙重標準，指出民進黨紀念228事件時也包含了共諜受難者。 高雄市議員邱于軒表達對鄭麗文主席進駐南部的期待，認為這比參加秋祭更為重要，顯示黨內對於2026年選舉的擔憂。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

前立委蔡正元批評鄭麗文出席秋祭活動，建議國民黨改名為「中國國民投降黨」，反映出黨內對此事件的強烈反應。 季麟連陪同鄭麗文出席秋祭活動後，被黨內同志何啟聖批評其沉默是軍魂的沉淪，顯示黨內對於此次活動的不滿。 台北市議員擬參選人丁瑀批評鄭麗文的行為嚴重損害國民黨形象，並指出其對吳石的敬拜行為不可取。

邱于軒（圖／TVBS資料畫面）

台北市議員參選人陳冠安強調作為國民黨的年輕世代，將堅持中華民國派的立場，反映出新生代議員對於黨的未來方向的堅持。 台北市議員楊植斗表示對於2026年選舉還有時間，呼籲黨內同志不必過度擔心，相信鄭麗文主席能夠整合黨內外聲音。 美國在台協會（AIT）傳出將於下周約見鄭麗文，以確認國民黨對於國防特別預算的態度及立場。

