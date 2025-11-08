鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共潛伏在台的最高階間諜吳石等人，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文以「白色恐怖受難者」來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對前總統蔣介石吐口水。
民進黨立委王定宇表示，吳石在中共被封為第一號間諜，當時在國民政府出賣國家軍事機密，使中國共產黨能屠殺成千上萬的國軍，國民黨也因此敗逃到台灣，吳石在台灣時仍繼續出賣軍事機密，最後才被前總統蔣介石逮捕槍斃。王定宇強調，吳石是因背叛國軍、出賣國家而被槍斃的共諜，完全不是白色恐怖的受難者。
王定宇怒批，鄭麗文此舉是在赤化國民黨，讓國民黨成為中共的附庸支黨部，蔣介石槍斃吳石，鄭麗文現在卻要追思、紀念他，這樣的行徑完全是在對著蔣介石吐口水。鄭麗文先前稱台灣民主應充分尊重言論自由，但今天的場合是與白色恐怖受難者和解的過程，這種說法等於是進一步侮辱白色恐怖受難者，對不起台灣那段歷史受難的人。
王定宇直言，有這樣的黨主席鄭麗文，跳腳的應該是國民黨支持者，擔憂的應該是台灣全體人民，唯一額手稱慶的只有中國共產黨。
