鄭麗文出席統派秋祭！黃國昌：吳石是「共諜」、不是政治受難者

國民黨鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，鄭麗文否認這項由統派舉辦的活動是以紀念共諜吳石為主，但現場出現許多紀念吳石的簡體中文文字，並指名給吳石的鮮花和鳳梨酥。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文8日出席統派政治受難團體舉行的秋祭，被以「共諜」身分遭蔣介石槍斃的吳石將領也被列為追思烈士。民眾黨團總召黃國昌今(10)日受訪則表示，吳石是「共諜」，不是政治受難者，這是蠻清楚的客觀事實。鄭麗文參加包含吳石在裡面的追思活動，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，甚至蔡正元也提出蠻直接的評論。相信這些聲音，鄭麗文應該都聽到了。

鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」在萬華區馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。當年以「共諜」罪名，於1950遭槍斃的國防部中將參謀次長吳石，也被列入追思的烈士之列，綠營力轟鄭麗文怎麼對得起反共的蔣介石。

廣告 廣告

鄭麗文受訪則說，她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰政治思想，而當時坐政治黑牢。「但是吳石先生他是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同的」。

對於鄭麗文出席這個活動，也引發藍營焦慮，黃國昌受訪說，吳石是「共諜」，不是政治受難者，這是蠻清楚的客觀事實。鄭麗文參加包含吳石在裡面的追思活動，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，甚至蔡正元也提出蠻直接的評論。相信這些聲音，鄭麗文應該都聽到了。

黃國昌說，民眾黨堅持捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式，這是絕對不變的原則，絕對會堅守的底線。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文出席追思共諜吳石 矢板明夫批「踐踏自由陣營的記憶」

張宇韶觀點》鄭麗文的荒謬言行 曝露了國民黨的大問題