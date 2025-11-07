鄭麗文出席統派追思共諜活動 綠營批敵我不分、配合中共統戰

針對國民黨主席鄭麗文將於明天(8日)出席統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石，引發爭議，民進黨發言人戴瑋姍今天(7日)批評，鄭麗文上任後竟然向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜的行為？

戴瑋姍表示，根據活動流程，除了鄭麗文將在大會上致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。

廣告 廣告

戴瑋姍進一步質疑，此場秋祭追思雖然打著「紀念白色恐怖」的名義，但實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。

戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？(編輯：陳士廉)