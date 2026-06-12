鄭麗文出席華府僑宴 稱鄭習會未提一國兩制及軍購

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揮舞國旗，國民黨主席鄭麗文跟僑胞合唱中華民國頌，美東時間11日晚間鄭麗文出席華府僑宴，由於外界關注鄭麗文的兩岸路線主張，鄭麗文致詞時主動提到，鄭習會沒有談到一國兩制、對美軍購，而是希望能夠重啟兩岸對話跟談判。

國民黨主席鄭麗文表示，「在鄭習會的過程當中，的確沒有去談到一國兩制，沒有去談到對美軍購。所以我相信，21世紀現在兩岸，絕對會用我們的智慧，來排除自相殘殺的戰爭悲劇。」

鄭麗文在接受美國媒體《NPR》專訪時也強調，沒有跟習近平談到統一問題，希望讓美方了解，國民黨主張跟北京加強交流，創造和平的路線。至於有美方人士希望台灣把國防預算提升到GDP10%，鄭麗文在美國外交關係協會（CFR）座談時回應，台灣無法負擔，更無法獲得民意支持，應該把備戰焦慮轉化為建構制度化永續和平。

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國民黨立委賴士葆認為，「如果提高到10%，那什麼概念？幾乎就80、90％（政府歲出）都是國防，我看連在打仗的以色列都沒有這樣編。」

立法院民進黨團總召蔡其昌指出，「重點不是在那個它要占據GDP的多少，而是台灣目前實際的需求，國民黨都不願意支持。」

這次訪美，鄭麗文接觸的美方政治高層也是關注焦點，鄭麗文透露2天見了9位國會議員。

鄭麗文表示，「原來他們（民進黨）已經發動了所有的力量，要美國國會議員不要見我。2天這麼短的時間之內，還好我的腿長，我們真的見了9位國會議員。」

至於傳出美國國安會取消跟鄭麗文的會面，而且沒有告知原因，國民黨反駁，鄭麗文在華府跟行政部門的會面全部保密、不對外釋出任何訊息，是特定媒體故意詆毀。

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