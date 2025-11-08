鄭麗文出席追思共諜吳石 矢板明夫批「踐踏自由陣營的記憶」

國民黨鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，鄭麗文否認這項由統派舉辦的活動是以紀念共諜吳石為主，但現場出現許多紀念吳石的簡體中文文字，並指名給吳石的鮮花和鳳梨酥。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞]

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，公開向1950年代叛國共諜吳石致敬，引發社會震撼與輿論譁然。對此，日本資深媒體人矢板明夫晚間也在臉書發文，痛斥鄭麗文此舉「不僅挑戰歷史記憶，更是對台灣人民、對無數為自由與國家犧牲的將士的極大侮辱」。

矢板明夫在文中指出，吳石並非被誤殺的冤魂，而是潛伏在中華民國政府內部最高層級的共諜。1948年徐蚌會戰前，他身為參謀本部高官，將國軍最重要的作戰機密，包括「淮海戰場形勢圖」與「敵我兵力位置圖」，交給中共。結果國軍在那場戰役中損失慘重，五十多萬人陣亡或被俘投降，黃百韜、邱清泉兩位將軍戰死疆場，中原淪陷、國民政府退守台灣。矢板指出，「戰敗的主因之一，正是情報外洩。吳石的叛國行為，對中共而言是『首功』，對國民黨而言，卻是永難洗刷的恥辱。」

廣告 廣告

他進一步揭露，更令人髮指的是，吳石隨國民政府來台後，仍繼續為中共蒐集情報。他向中共提供《台灣戰區防禦圖》、海防火力配置、空軍機場資料、軍官名冊、武器庫存、乃至未來游擊計畫等絕密情報，幾乎將台灣的軍事部署完整攤開在敵人眼前，陷台灣於危險之境。中共給他的代號是「密使一號」，矢板強調，「他的所作所為，根本不是『冤案』，而是實實在在的叛國。」

矢板指出，如今國民黨主席竟親赴馬場町，參加這場以「銘記歷史、兩岸同心、振興中華」為名的活動，令人錯愕。活動的主題「沉默的榮耀不再沉默」，正是中共官方宣傳的一部分。北京長年透過戲劇與紀念活動，美化吳石的形象，塑造他為「中共建國英烈」。如今國民黨主席竟主動附和，「這不僅混淆是非，更讓國民黨形同中共的政治附庸。」

矢板痛批，鄭麗文身為政黨領袖，竟以「追思叛徒」的方式，踐踏自由陣營的記憶，「這是對所有台灣人共同價值的背叛。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陸委會譴責鄭麗文「追思共諜」 批以陸配事件轉移焦點「極端不道德」

挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」

國民黨主席鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，並向吳石等受難者獻花。 圖：張良一/攝