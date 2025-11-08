鄭麗文出席追思共諜吳石! 蔡正元轟:應改名"國民投降黨"
政治中心／綜合報導
國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。
電視劇《沉默的榮耀》：「自他通共的那天起，毛澤東的辦公桌上，就放著和我辦公桌上，一模一樣的作戰計畫。」
中國央視十月推出的諜戰劇《沉默的榮耀》，以在台共諜吳石等人為主角。他洩漏情報給共產黨，更被視為當年國民政府在大陸潰敗關鍵，蔣介石恨之入骨。但如今國民黨新任黨主席鄭麗文，竟要出席包含追思吳石的慰靈大會，連黨內也挺不下去。
台北市長蔣萬安：「我認為我們應該紀念那些，捍衛中華民國保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」
鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）
立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，所以兩岸我們追求和平，但是歷史應該要分明。」
鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）
國民黨主席鄭麗文：「政治受難者所辦的秋季活動，已經超過30年了，從來沒有以吳石先生，作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，這邊很鄭重的澄清這個應該就是，原則上是跟吳石無關。」
即便鄭麗文再三澄清，收到邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石會祭悼主角，但這把火似乎難以平息，前立委蔡正元甚至在臉書開炮，作爲黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的英雄，的確是顛倒歷史定位傑作。諷刺國民黨從今以後應該改名爲「中國國民投降黨」。
國民黨主席鄭麗文：「我覺得其實就讓大家了解事實的真相，了解事實的真相，我相信大家都會能夠理解跟支持的。」
桃園市議員（無）于北辰：「你想想看他當時批的槍斃令，把吳石在馬場町槍決，今天國民黨主席要去紀念他。」
當年蔣中正以叛亂罪將吳石處以死刑，如今新任國民黨主席卻在同一地點獻花追悼，顯得格外諷刺。
原文出處：鄭麗文出席追思共諜吳石 蔡正元轟：應改名「國民投降黨」
更多民視新聞報導
卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場
揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包
北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議
其他人也在看
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思 蔣萬安：應紀念捍衛國家保衛台灣的前輩
國民黨主席鄭麗文今天受邀出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜吳石等人，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
鄭麗文秋祭白色恐怖共諜 蔡正元痛批改黨名「中國國民投降黨」名符其實
取自蔡正元臉書臺灣時報 ・ 8 小時前
出席統派受難者追思挨轟祭「共諜」！鄭麗文：馬場町紀念公園是陳水扁創辦的
[Newtalk新聞] 對於受邀參加統派政治受難者團體舉辦的秋祭，其中也包括追思共諜吳石等，國民黨主席鄭麗文今(8)日在會場致詞一開口就提這裡是陳水扁市長創辦的，她出席前從來沒看到「吳石」兩字，她有責任，「更不能瞻前顧後，憂讒畏譏」，「再一次的向所有白色恐怖受難者致敬，也向所有白色恐怖受難者的家屬致上我最高的慰問跟敬意，也希望未來台灣不會再有任何一個人再為自己的政治信仰犧牲」。 鄭麗文今日下午接受統派政治受難者團體邀請，出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這個活動由「台灣地區政治受難人互助會」在台北市萬華區馬場町紀念公園。主辦單位特別將鄭麗文的座位安排在走道正中央旁。而國民黨副主席季麟連將軍也與會。而當年以共諜身分遭蔣介石下令槍決的吳石照片，則放在眾多罹難者紀念碑上。 活動一開始，由台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇等人主祭，並全體肅立，為往生受難者默哀一分鐘，並向人民英雄烈士碑三鞠躬。後並獻唱「安息歌」，歌詞強調「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲。」 在宣讀祭文，周弘奇致詞後，由鄭麗文向受難者獻花，並發表長達新頭殼 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜引熱議 蔣家後代蔣萬安：我們應紀念捍衛中華民國的前輩
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導新任國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，不過今天追思名單上，出現當年中共安插在國民政府內部...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文「親中」爭議不斷，今（8）日她出席統派社團舉辦之「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該場大會追思對象之一，竟包含中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石；不過她事後辯稱，吳石並非主要祭悼對象，且也不是其所認定「政治犯」定義。對此，台北市長蔣萬安也做出回應。民視 ・ 11 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
鄭麗文將追思中共間諜吳石 王定宇喊荒謬：如同對著蔣介石吐口水
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派社團舉辦的「白色恐怖受難者追思大會」，追思對象包括中共潛伏在台的最高階間諜吳...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰恐升強颱！最快週三、四直撲台灣 專家示警「北轉關鍵」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導輕度颱風「鳳凰」正逐步接近台灣。根據《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專最新預估，鳳凰颱風持續增強中，不排除將升為強...FTNN新聞網 ・ 1 天前
追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
鄭麗文出席統派活動 王定宇批「辱白恐受難者」：形同吐蔣介石口水
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共潛伏在台的最高階間諜吳石等人，引發爭議。對此，民進黨立委王定宇痛批，鄭麗文以「白色恐怖受難者」來美化吳石，不僅汙辱白色恐怖受難者，更對不起當時因吳石背叛而犧牲的國軍官兵，形同對前總統蔣介石吐口水。鏡新聞 ・ 13 小時前
揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包
政治中心／李明融報導國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午參加「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象，竟包含1950年中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石，吳石生前遭到蔣介石政府槍斃，牽連數位無辜將官，蔣介石更曾在日記中記載吳石讓他「心寒」。然而，「財經網美」則是發文揭露吳石曾因洩露大量情報，害死大量國軍的事蹟，傻眼痛批「鄭麗文是藍史上最大草包」。民視 ・ 11 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。中天新聞網 ・ 5 小時前
鄭麗文神色哀戚追思「共諜」！現場竟唱中國紅色歌曲《安息歌》
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個活動雖然號稱是追悼白色恐怖受難者，卻被質疑根本是追思支持統一的青年，以及共諜將官吳石。現場高唱中國紅色歌曲《安息歌》，鄭麗文則是神色哀戚、肅穆。而活動的祭文則控訴美國，再次以反共為號召，「妄圖以台制華」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文「親中」路線備受質疑，除了多次高舉「我是中國人」大旗，今（8）日還出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而該場大會追思對象之一，竟是中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，隨即引發喧然大波。對此，前藍委蔡正元就砲轟，國民黨以後改名為「投降黨」可能更名符其實。民視 ・ 11 小時前
統派活動現場奉吳石為「犧牲烈士」 鄭麗文急喊：不一樣
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石。鄭麗文先前曬邀請函澄清吳石非主祭對象，但活動現場仍將吳石列為「犧牲烈士」，對此，鄭麗文表示，活動前有再次向主辦單位確認，而對方再三說明，從頭到尾都沒有以吳石做為主要對象，所以這場活動應該與吳石無關，他也與白色恐怖受難者「完全不一樣」。鏡新聞 ・ 10 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思與共諜吳石無關 認同應悼念為中華民國犧牲者
國民黨主席鄭麗文今天下午出席在馬場町紀念公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先
（中央社記者陳昱婷台北8日電）位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，今天再度調整路型管制措施，引發怨言。台北市長蔣萬安說，市民安全永遠是最優先考量，此路口改正交後事故量大幅降低44%。中央社 ・ 16 小時前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 明日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
蕭美琴歐洲議會演說現場 范雲：保密背後有兩大原因
「2025對華政策跨國議會聯盟（IPAC）高峰會」昨天（7日）在比利時布魯塞爾登場，副總統蕭美琴並在會中發表演說，成就罕見外交突破。對於蕭美琴此行保密到家，同行的民進黨立委范雲表示，蕭美琴的演講消息直到最後一刻才宣布，現場前半小時僅允許極少數人進出，所有新聞發布必須等蕭離場後才能進行。范雲分析，此謹慎安排有兩個重要原因：一是外交重大突破，二是中共安全威脅。鏡報 ・ 8 小時前
採訪通知有寫追思吳石！黃揚明還原歷史「曝國民黨危機」：他就是共諜
國民黨主席鄭麗文出席馬場町秋祭活動、悼念白色恐怖受害者，遭質疑「追思共諜吳石」受到不分藍綠人士抨擊；資深媒體人黃揚明強調，吳石身為「共諜」的歷史定位毫無爭議，認為鄭麗文出席相關活動的決定過於草率，恐讓國民黨難再以「捍衛中華民國」的論述發言。黃揚明在《週末大爆掛》節目中表示，雖然鄭麗文澄清吳石非追悼對象，盼大眾聚焦在白色恐怖，但外界的質疑「並非空穴來風」。黃......風傳媒 ・ 9 小時前