政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文出席追思共諜吳石的慰靈大會引發熱議，儘管她今天解釋，收到的邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石為祭悼主角，但連自家人也難以力挺。蔣萬安喊話，該紀念捍衛中華民國的前輩。徐巧芯也要鄭麗文講清楚。前立委蔡正元甚至轟，以後該改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。

電視劇《沉默的榮耀》：「自他通共的那天起，毛澤東的辦公桌上，就放著和我辦公桌上，一模一樣的作戰計畫。」

中國央視十月推出的諜戰劇《沉默的榮耀》，以在台共諜吳石等人為主角。他洩漏情報給共產黨，更被視為當年國民政府在大陸潰敗關鍵，蔣介石恨之入骨。但如今國民黨新任黨主席鄭麗文，竟要出席包含追思吳石的慰靈大會，連黨內也挺不下去。

台北市長蔣萬安：「我認為我們應該紀念那些，捍衛中華民國保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。」





鄭麗文出席追思共諜吳石 蔡正元轟：應改名「國民投降黨」

鄭麗文出席追思共諜吳石慰靈大會引發熱議。（圖／民視新聞）





立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，所以兩岸我們追求和平，但是歷史應該要分明。」





鄭麗文出席追思共諜吳石 蔡正元轟：應改名「國民投降黨」

國民黨主席鄭麗文：「政治受難者所辦的秋季活動，已經超過30年了，從來沒有以吳石先生，作為一個祭悼的對象，甚至於是主角，這邊很鄭重的澄清這個應該就是，原則上是跟吳石無關。」

即便鄭麗文再三澄清，收到邀請資訊並未提及吳石，也從未以吳石會祭悼主角，但這把火似乎難以平息，前立委蔡正元甚至在臉書開炮，作爲黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的英雄，的確是顛倒歷史定位傑作。諷刺國民黨從今以後應該改名爲「中國國民投降黨」。

國民黨主席鄭麗文：「我覺得其實就讓大家了解事實的真相，了解事實的真相，我相信大家都會能夠理解跟支持的。」

桃園市議員（無）于北辰：「你想想看他當時批的槍斃令，把吳石在馬場町槍決，今天國民黨主席要去紀念他。」

當年蔣中正以叛亂罪將吳石處以死刑，如今新任國民黨主席卻在同一地點獻花追悼，顯得格外諷刺。

原文出處：鄭麗文出席追思共諜吳石 蔡正元轟：應改名「國民投降黨」

