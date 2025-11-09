鄭麗文出席追思共諜會惹議 陳學聖：國民黨候選人明年怎麼選？

鄭麗文剛上任國民黨主席。（資料畫面）

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，對象包含吳石等四名共諜，引發輿論。民進黨立委邱議瑩今就表示「支持柯志恩就是投給鄭麗文。」國民黨前立委陳學聖認為，「鄭麗文祭拜共諜說」將使明年地方選舉的路線之爭提前發酵，甚至可能延續到2028總統與立委選戰，國民黨候選人將面臨艱困局面，因為目前仍未找到適當的回應話語。

民進黨立委邱議瑩今（9）日指出，前總統蔡英文、現任副總統蕭美琴近日紛紛推動外交，「鄭麗文卻追思中共吹捧、為中共效命打擊國民黨的匪諜」，柯志恩卻再次擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯志恩選擇一起唱和中共路線已經是事實，因此「支持柯志恩就是投給鄭麗文。」

陳學聖今在臉書分析，「鄭麗文祭拜共諜說」將使明年地方選舉的路線之爭提前發酵，甚至可能延續到2028總統與立委選戰，國民黨候選人將面臨艱困局面，因為目前仍未找到適當的回應話語。

陳學聖舉例，邱議瑩已喊出「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線。」也有公職預期民進黨在明年選戰時一定會問：「你是台灣人還是中國人」，更有人沙盤推演會有人喊出「支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選國民黨」。他認為，這將造成二元對立，讓選戰在短時間內更難解釋清楚。

陳學聖也回顧2016年「換柱事件」重創國民黨，認為當時洪秀柱的立場比鄭麗文更為含蓄，仍遭外界貼上「紅統」標籤；如今鄭麗文上任僅一週，國民黨就被批為「急統」，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

他表示，外界原本期待鄭麗文帶來新動能，但如果方向錯誤，「一人就可能翻覆一黨」。陳學聖呼籲鄭麗文行事須更謹慎包容，強調「政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。