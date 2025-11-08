鄭麗文出席追思共諜活動 學者：國民黨「以和平之名」服從共產黨
國民黨主席鄭麗文今（11/8）將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜將官吳石，引起輿論熱議。鄭麗文昨則回應，出席該活動是希望兩岸和解、和平。對此，成功大學電機系教授李忠憲嘆，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」只花了70年，但今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。
李忠憲今早在臉書以「從郝龍斌的沉默、鄭麗文的投降，到蔣萬安的無感」為題發文，他說，鄭麗文的功能就在這裡，她不但不反共，還能在共諜追思會上朗誦中共的宣傳語：「沈默的榮耀」。而中國的工具從趙少康一個人，變成無數的人工智慧機器人，這樣為什麼還需要趙少康？
李忠憲直言，郝龍斌代表那一代「還以為自己是正藍」的國民黨人。他不會獻花給共諜，但也不會說不。還在繼續保持沉默，不知如何反抗；趙少康只是假掰跟撈的人；鄭麗文這種完全能夠控制的，再加上訊息戰爭，準備要來真正併吞台灣了。
李忠憲指出，最可怕的惡，不是出於惡意，而是出於不思考。郝龍斌式的理性，其實是對思考的懶惰。當反共被仇綠取代，他選擇沉默。國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始。
李忠憲表示，鄭麗文則代表「高調的投降」。她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石。70年前那是反共信仰的象徵，70年後卻成了不反共的儀式。她說這是「促進和解」，但那不是和解，而是健忘。反共太累，就改口「和平最重要」；堅持太難，就喊「兩岸一家親」。
李忠憲提到，最諷刺的，是台北市長蔣萬安。蔣介石以反共為信仰；自以為是他的曾孫，卻對台北替共諜平反的追思會毫無反應。看到傅在立法院全數通過，繼續當國民黨立院黨團總召的過程，局勢跟政治利益會讓他做出對自己有利的選擇。「郝龍斌沉默，鄭麗文獻花，蔣萬安微笑。從反共的榮耀，到沈默的榮耀，國民黨的靈魂只剩一場安靜的喪禮。」
李忠憲引述卡繆所言，「當反抗失去界線，它就變成服從」。他說，今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。70年前，馬場町的槍聲是國民黨對共產黨的拒絕；70年後，國民黨卻在同一個地方獻花給共諜，「那不是歷史的和解，而是歷史的反諷。」
