鄭麗文出席追思會名單惹議 蔡正元酸：應改名「中國國民投降黨」

新任國民黨主席鄭麗文週六出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，但追思名單中包括中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石，引發輿論譁然與黨內外批評。

此舉不只遭民進黨痛批，國民黨前立委蔡正元也看不下去，直言「鄭麗文身為中國國民黨主席，卻去祭拜『準備顛覆國民黨政府的英雄』」，批是顛倒國民黨的歷史定位，並狠酸「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』可能更名符其實」。

蔡正元於臉書發文指出，所謂的白色恐怖時期，其實是中共台灣工作會書記被捕時供出約1800多名共產黨員，這些人能否被定位為政治受難者，仍見仁見智，「至少目前還沒看過對岸的領導人去祭拜過什麼『國民黨的政治受難者』」。

蔡正元也說，獻花是一門學問，鄭麗文上任後是否先赴國父紀念館、大溪或頭寮獻花也許不重要，「但有先去向一群志在推翻中華民國政府的『英烈』獻花，倒是非常重要，這些英烈也許政治正確，也許政治不正確，因為英烈們都是『不同政治信仰』的『政治受難者』。」





