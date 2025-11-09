鄭麗文出席追思會掀熱議 藍前青年部副主任轟「踐踏中華民國尊嚴」

國民黨主席鄭麗文週六（8日）出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，因追思名單中包括中共安插於國民政府內部的最高階共諜將官吳石，引發外界爭議。民進黨發言人吳崢批評「國民黨先人看到會氣得跳起來」；前立委蔡正元也狠酸國民黨應改名為「中國國民投降黨」，而國民黨前青年部副主任丁瑀則痛批，鄭麗文此舉是「踐踏中華民國尊嚴」。

丁瑀指出，鄭麗文沒有譴責，反而公開出席相關紀念活動，並提及日前鄭麗文甚至替中共的盟友俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）說話，直言「感到非常失望」。

另外，大陸委員會也發出聲明，點名鄭麗文在出席追思活動之際，將政府依法處分鼓勵武統、支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，拿來作為轉移社會焦點的擋箭牌。陸委會譴責政治人物一再以陸配作為政治議題，將極端違法案件與多數在台安居樂業的陸配朋友混為一談，強調，「這是不道德，也是違反社會正義的舉措，政府表達嚴正遺憾。」

陸委會表示，政治人物的立場與意識形態可以不同，但身為國家重要政黨負責人，卻在公開場合將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成歷史悲劇；將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，「這是對國家尊嚴最嚴重的傷害，也是對因吳石而死傷的中華民國萬千軍民，最大的羞辱。」

陸委會指出，政治人物若在處理爭議議題時，放大極少數個案、拉整個群體下水，是「極端不道德，也不會受到社會支持」。陸委會呼籲，「鄭主席如果真的關心陸配朋友，不應在社會撻伐共諜議題時，把陸配個案拿來轉移焦點」，並強調，「與其追思吳石等叛國共諜，不如認真關切目前仍在中國大陸、因失聯或遭中共關押的232位台灣民眾，他們的人權與自由，比追思吳石更具急迫性與正當性。」

台北／陳可親 郭致汎 責任編輯／周瑾逸

