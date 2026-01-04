鄭麗文出席高雄市雲林同鄉會 力挺柯志恩、張嘉郡

高雄市雲林縣同鄉會4日登場，國民黨主席鄭麗文、有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩皆出席，並逐桌與雲林鄉親打招呼。（紀爰攝）

高雄市雲林縣同鄉會4日登場，國民黨主席鄭麗文、有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩皆出席，並逐桌與雲林鄉親打招呼，鄭麗文說，身為雲林女兒，會帶著雲林精神為台灣打拚，也呼籲鄉親支持雲林縣長交棒給立委張嘉郡，高雄市長選舉支持立委柯志恩。

鄭麗文指出，自己身為雲林女兒，擔任國民黨主席，肩上重擔沉重，但雲林人不怕苦、不怕難、打拚奮鬥，相信雲林精神可以帶領她在國民黨為了台灣未來及台灣民眾打拚努力，她一定不會讓雲林人漏氣。大家看到雲林在張麗善帶領下已改頭換面，拜託鄉親繼續支持，讓張麗善交棒給張嘉郡。

鄭麗文也提及柯志恩氣質好、問政理性專業，全心全意為高雄打拚，她強調，國民黨有多位女性縣市首長表現優異，懇請雲林鄉親在高雄發揮力量，支持新希望及最好的選擇柯志恩，讓柯能當選高雄市長，為高雄服務。

柯志恩上台致詞表示，雲林人才濟濟，出外打拚都有所成就，且心都不忘雲林，她也提及自己的「未來媳婦」可能是雲林虎尾人，「如果沒把我兒子分手」，她笑說，覺得有個雲林媳婦很好，因為雲林人刻苦耐勞，對長輩尊敬，這應該是雲林人最大特色，衷心期盼能成就好姻緣。也感謝雲林鄉親到高雄，若雲林有任何需要，高雄一定全力支持。

