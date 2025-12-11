鄭麗文出席高雄黨慶無「大咖」現身 她酸柯志恩：主席、主委同台不同心？

鄭麗文與柯志恩於黨主席選舉後同台參與大型活動，卻挨酸同台不同心。（翻攝國民黨高雄市黨部臉書）

國民黨新任黨主席鄭麗文月初南下高雄出席黨慶，並布達地方黨部主委，活動地點選在鳳山，對各選區前來的議員而言，堪稱便利。然而，黨公職的大合照，卻透露出詭異的氛圍，在議會擁有28席的多數黨，在黨主席當選後舉辦的第一場大型活動，僅有16位捧場，與柯志恩一同上台慶生。前促轉會副研究員吳佩蓉嘲諷，活動幾乎無任何大咖現身，是否代表鄭、柯表面同台，但其實背地裡不同心？

吳佩蓉指出，這原是一個彌平初選時刀刀見骨傷痕，一笑泯恩仇，營造團結氛圍的契機，連選區位處偏僻的王義雄和林義迪都來了，平日鮮少亮相的不分區立委林倩綺也到了。仔細瞧瞧，選前勇敢表態挺郝龍斌的指標性民代，白喬茵和邱于軒，都沒到場；另外，2024年代表國民黨參選立委的陳美雅、黃柏霖亦缺席；連有公道伯之稱的王金平，和黃昭順等大咖，同樣未見人影。

難道真是鄭麗文不得民心嗎？吳佩蓉分析，10月中旬的黨主席選舉，鄭麗文獲得6萬5122票，以50.15%過半得票率當選。高雄市的投票率約莫43％，鄭麗文拿到近八千選票，遙遙領先郝龍斌的5486票、 羅智強1758票、張亞中346票，可見鄭麗文在國民黨基層黨員的眼中，並非票房毒藥。

吳佩蓉表示，對於黨主席開票結果，細究柯志恩的發言，饒富趣味。柯表示，黨主席是封閉性的選舉，黨員結構與社會結構有落差，選完一定要跟社會對話，像是兩岸政策方向，國民黨容易被貼標籤，常被民進黨見縫插針，在跟社會對話過程中，不要讓大家往這方面把標籤黏得更緊，否則2028總統大選會比較辛苦。

鄭麗文參加藍營高雄黨慶活動，除部分地方民代捧場外，幾乎無政壇大咖參與。（翻攝國民黨高雄市黨部臉書）

黨員結構與社會結構的落差究竟有多大？尚難具體評估，倒是黨員與議員之間認知的落差，一覽無遺。國民黨高達十多位議員缺席黨慶活動，是否是擔心鄭麗文的兩岸主張過激，影響自身選舉而不想跟她站一起？

吳佩蓉認為，其實，相比之下，柯志恩面臨的危機可能還大一些，原本有望五五波的選情，若鄭麗文與其支持者的言行不慎挑動南部民眾的敏感神經，結局恐再次落敗，屆時又得揹起包包北返。

鄭麗文在活動現場受訪，針對記者提問地方上出現「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」的聲浪，她回應時強調，投給柯志恩不只是投給鄭麗文，柯背後還有整個國民黨的團隊在力挺。吳佩蓉說，選民關注的，倒不是在鄭的(牧羊)帶領下，國民黨能否從羊群蛻變為獅群，因為在台灣選民或國際社會眼中，國民黨獅吼(嘶吼)的對象，從現在到未來，絕不會是中國，自我矮化的行徑，像極了軟綿綿的羊毛般，柔順無比，該為國家定位發聲時，更像是蜷縮在殼裡的螺螄。

易言之，鄭麗文口中所謂支持柯志恩就是支持和平，那樣的和平，無疑是向中國屈膝，下一代美好的未來並不會就此來臨，看看這幾年香港的下場便知，質疑宏福苑大火原因、要求究責的人，極可能會遭中國政府扣上罪名，處境比照雨傘活動後被清算送入大牢的異議份子。

吳佩蓉指出，柯志恩曾說，她個人不擔心未來鄭麗文會帶國民黨往中國靠攏，因為鄭當過立委，也選舉過，非常知道民眾的語言，當上主席後應該很清楚民眾需求，「我相信她會修正，取得最大的共識」。柯這一席話，顯然連國民黨 地方上重要指標民代都不埋單。如同白喬茵說過的，她希望新任黨主席有自知之明，不要再把國民黨拖進一個親中共的泥淖，讓基層民代不停地費力撕標籤。

吳佩蓉表示，當鄭麗文儼然成為部分黨籍民代眼中的燙手山芋甚或未爆彈，不想費力撕標籤的人，除了期待鄭形象翻轉，又或者是明年選戰大順風，否則，寧可少照一點點鎂光燈，及承受黨主席的不悅怨懟，也不願冒著風險，一起同台現身。畢竟，標籤雖可一撕再撕，皮膚卻得付出腫痛的代價，選民看到愈來愈厚的殘膠，也會起疑。於是，會不會出現更多「有志一同」的景象，學「這柯不一樣」，將車輪牌藏身文宣照之後？我們拭目以待。

