鄭麗文出席「共諜」追思會 支持者高喊：加油！我們都是中國人
記者陳思妤／台北報導
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動被質疑，追思的是要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文下午抵達時向出席者致意，受到熱烈歡迎，還有人高喊，「鄭麗文主席加油，我們都是中國人！」
鄭麗文今天下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這個號稱追思白色恐怖的活動，紀念的並不是民主烈士，而是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，還有當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官「密使一號」吳石。中國官方指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，中國北京的無名英雄廣場也樹立著吳石的雕像。
鄭麗文今天下午一抵達活動現場，和彎腰與會者握手致意，受到熱情歡迎，許多人幫她「加油」，還有人高喊，「鄭麗文主席加油！兩岸一家親，我們都是中國人，我們都是堂堂正正的中國人」。
不過，對於被質疑敵我不分，鄭麗文稍早在社群平台發聲稱，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。
