鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈

即時中心／廖予瑄、李美妍報導

今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」

廣告 廣告

鄭麗文首先指出，過去台灣在國共內戰的大環境下，經歷了長年的戒嚴，「在台灣談起悲情的過去，大家一定會談到228」，她說，台灣從佈滿灰塵的歷史，到今日得以重見天日，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續。」

鄭麗文強調，國民黨從前主席連戰時期就已邁開轉型正義之路，強調要「兩岸和解、國共和解」，且這也是為了過去的政治受難者們，必須走的大路。

此外，由於這場活動也遭受許多外界的曲解，指稱其為「悼念吳石的活動」。對此，鄭麗文坦言「不意外」，並強調，自己在活動邀請、現場活動海報中，並未曾看到吳石的名字，因此她也重申，這完全誤導了整個活動的莊嚴性，「這個活動已經舉辦30年了，過去也未曾把吳石當成主要祭祀的對象。」

最後，鄭麗文強調，生在20世紀的我們，不用為了自己的政治理念被砍頭、坐牢，這必須要感謝先烈用鮮血換來的民主，「我們會繼續保護、澆灌我們的民主」，她說，大家必須記住歷史，「今天是超越所有政黨的意識形態，相信自己的政治信念，並向所有政治受難者及家屬致敬。」



原文出處：快新聞／鄭麗文赴「白色恐怖秋季慰靈」悼念 強調「國共和解」：先烈鮮血換民主

更多民視新聞報導

有熊出沒！日本JR車站山形縣新幹線一度暫停營運

創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護

盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商

