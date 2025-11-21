鄭麗文出手擋何鷹鷺黨紀處分？ 考紀會澄清：正常程序辦理

國民黨中常委「陸配」何鷹鷺日前因身穿印有毛澤東圖像的衣服並高喊「讓台灣早日回歸祖國懷抱」，遭黨中央考紀會處以停止黨職處分，不過該處分已退回考紀會重新審理，傳出是黨主席鄭麗文退回，對此，國民黨考紀會今（21）日發聲澄清，並非由黨主席退回，而是依照正常程序辦理。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

考紀會今天透過新聞稿表示，何鷹鷺因相關爭議性言論遭檢舉，本週二下午臨時考紀會中，依據黨員違反黨紀處分規程，全體與會成員一致通過對何鷹鷺的停職處分。隨後何鷹鷺向中常會提出申訴，在週三的中常會上，有三位中常委發表意見，提及何鷹鷺身為中常委，應尊重中常會，且認為受檢舉人應有表達意見的機會。

經中常會討論後，決議接受何鷹鷺的申訴案，並將案件送回考紀會重新審議。考紀會指出，中常會同時通過附帶決議，表明因審理程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效。目前考紀會正依相關規定持續辦理中，將再次召開會議進行審議。

針對外界傳言，考紀會強調相關傳聞「絕非事實」，並表示鄭麗文曾宣示一切依制度辦理，該案也完全依照黨員違反黨紀處分規程處置，「絕無特定人士可獨立影響之空間」。

