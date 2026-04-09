鄭麗文到上海體驗低空經濟 宋濤陪遊黃浦江

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

鄭麗文也體驗了低空經濟，點了珍奶外送。（圖／東森新聞）





鄭麗文和平之旅來到上海，昨晚間她在國台辦主任宋濤陪同下，搭船遊覽黃浦江，鄭麗文也體驗了低空經濟，點了珍奶外送，但送餐的不是外送員，而是無人機。

美團執行長王興：「這個牛奶三兄弟，直接下單，待會美團無人機，就會把它送過來。」

國民黨主席鄭麗文上海第一站參觀美團總部，是口渴了嗎？點了杯珍奶，原來她要體驗無人機送餐服務，只見無人機化身外送小哥，熱珍奶及時送到。

國民黨主席鄭麗文vs.美團由執行長王興全：「（這珍珠很好吃），想帶回台灣嗎？（這個嗎？這個是一定要帶回台灣的），無人機呢？（想把美團帶回台灣，奶茶還是溫的）。」

廣告 廣告

美團由執行長王興全程接待，還送上吉祥物，給足鄭麗文面子，看完服務業與科技結合後，晚間重頭戲，是和上海一把手市委書記陳吉寧會面。

由於上海和台北還維持著雙城論壇，是少數兩岸定期舉行的活動，陳吉寧與鄭麗文打開話夾子，暢聊兩岸交流。

上海市委書記陳吉寧：「上海是兩岸合作交流最活躍，也是台商在大陸居留最集中，也是兩岸人員往來最頻繁的城市之一。」

國民黨黨主席鄭麗文：「上海跟台北的雙城論壇也辦了16屆，發揮非常重大的功能跟作用，希望也能透過這次機會，擴大深化上海跟台灣之間各項的交流。」

上海市委書記陳吉寧是現任中共中央政治局委員，被外媒視為中共政壇明日之星，因此鄭陳會更令外界好奇。

而到了上海，官方貼心安排由國台辦主任宋濤陪同鄭麗文夜遊黃浦江，欣賞浦東天際線以及外灘歷史風貌，不過上海颳起大風，鄭麗文只能不時整理秀髮，美景當前她的笑容沒停過。

鄭麗文的行程，都是上海的重點發展，而接下來，她也要與台企聯餐敘，了解台商心聲。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

中共高官1句話 鄭麗文正襟危坐 他：早被摸清底細

國安局示警「鄭習會」統戰目的！ 阻擋對美軍購

鄭麗文中山陵演說哽咽 陸委會表態：呼應中共、令人遺憾

