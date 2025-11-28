鄭麗文到台中喊女人當家就是「安」 盧秀燕：需要大家一起守護

國民黨主席鄭麗文28日表示，台中市在台中市長盧秀燕（中）7年的領導下，市政欣欣向榮，直言家要有優秀女性，就是「安」字，女人當家給台灣安全，給社會安定。對此，盧秀燕表示，一個城市、國家的守護都需要大家一起來，強調不是光靠首長，需要大家一起來。（温予菱攝）

國民黨主席鄭麗文28日到訪台中市，並表示過去7年多，在盧媽（台中市長盧秀燕）的領導下，台中市政欣欣向榮，直言家要有優秀女性，就是「安」字，女人當家給台灣安全，給社會安定。對此，盧秀燕說，一個城市、國家的守護都需要大家一起來，強調不是光靠首長，需要大家一起來。

鄭麗文今赴清水區紫雲巖觀音廟祈福，並稱台中非常重要，每次選舉都說決戰中台灣，台中市發展是全國發展重要指標，過去7年來在盧媽的領導下，台中市政欣欣向榮，滿意度非常高，全國都羨慕台中市有這一位好市長，自己也曾提過家要有優秀女性，就是「安」字，女人當家給台灣安全、社會安定，這才是台灣的精神，不是一天到晚製造撕裂，仇恨。

對此，盧秀燕今於和平區受訪回應，一個城市、國家的守護都需要大家一起來，不是光靠首長，需要大家一起來，她也要感謝台中市民在過去這麼多年以來，公私協力，大家共同努力打造幸福的城市，感謝大家。至於下午是否預計與鄭麗文會見，盧並未回應，僅微笑離去。

