▲鄭麗文到彰化黨慶，柯呈枋籲國民黨儘速啟動初選凝聚戰力。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】國民黨鄭麗文主席今（7）日到彰化出席黨慶活動，外界關注縣長提名進度。對此，彰化縣長擬參選人柯呈枋表示，民進黨預計在本月中旬就會提出縣長參選人選，「對手很快就會明朗」，國民黨也必須跟上腳步。

▲國民黨鄭麗文主席今日到彰化出席黨慶活動。（記者林明佑翻攝）

柯呈枋強調，2026這一戰「非贏不可」，而勝選的前提只有一個就是「團結」。黨中央的提名作業愈早啟動愈能凝聚力量，他再次呼籲，國民黨必須採取公平、公正、公開的初選機制，讓所有願意為彰化打拚的人，都能站在同一個起跑點。

柯呈枋表示，他將持續深入基層、傾聽民意，相信自己30年的公務歷練，一定能帶領彰化持續向前、迎接幸福。