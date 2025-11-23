鄭麗文到新港奉天宮參拜展現高人氣 嘉義縣長人選鄭麗文仍未表態

國民黨主席鄭麗文到嘉義縣新港奉天宮參拜後合影。（記者湯朝村/攝)

記者湯潮村/嘉義報導

國民黨主席鄭麗文上任後首度到嘉義地區，二十三日下午在秘書長李乾龍、立委王育敏與多位地方藍營民代陪同下到新港奉天宮參拜，期間也拜訪奉天宮董事長何達煌等地方人士。鄭麗文來到新港奉天宮，就受到許多婆婆媽媽們夾道歡迎，紛紛搶著要合照，展現超高人氣。鄭麗文也說，國民黨也會用更大力道服務地方，讓嘉義縣有更好的發展。

鄭麗文受訪時表示，她從小在雲林縣口湖長大，那時候最鮮明的記憶就是到新港奉天宮拜拜，有機會回口湖，就希望安排到新港奉天宮參拜，非常感謝董事長何達煌，讓她感到非常溫暖、熱情。希望在奉天宮加持下，嘉義縣能愈來愈旺，發展愈來愈好。

被媒體問到明年嘉義縣長國民黨人選時，鄭麗文笑而未答，王育敏則說「尚未討論」就打斷話題。據了解，隨後在奉天宮董事長辦公室的閉門談話時，地方咸認為國民黨有贏的機會，希望儘早決定人選，但鄭麗文仍未表態。

鄭麗文再次重申，來到新港，非常的感謝，也非常的感動，看到這麼旺的人氣，希望在開台媽祖庇蔭之下，相信未來台灣、中南部、嘉義都會愈來愈好。