鄭麗文到新港奉天宮參拜展現高人氣 民眾圍著搶合照

國民黨主席鄭麗文今（23）日下午來到嘉義新港奉天宮參拜，期間也拜訪奉天宮董事長何達煌等地方人士。鄭麗文來到新港奉天宮，就受到許多婆婆媽媽們夾道歡迎，紛紛搶著要合照，展現超高人氣。鄭麗文也說，國民黨也會用更大力道服務地方，讓嘉義縣有更好的發展。

國民黨主席鄭麗文23日下午來到嘉義新港奉天宮參拜。（圖／中天新聞）

鄭麗文受訪時表示，大家都知道我是雲林口湖的女兒，今天口湖鄉有個盛大活動，受到鄉長的邀請，所以她今天非常開心能夠回到故鄉。因為從小就在這裡長大，所以從小到大最鮮明的記憶，就是常常到新港奉天宮拜拜，因此今天回到口湖時，也安排來新港奉天宮參拜。

不少民眾搶著和鄭麗文合照。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，今天也非常感謝奉天宮何董事長，整個奉天宮非常的溫暖與熱情，同時也謝謝國民黨在嘉義的團隊，包括議會黨團、王育敏立委，希望在奉天宮的加持之下，我們嘉義愈來愈旺，發展能愈來愈好，也希望國民黨能夠用更大的力道，來服務地方、幫助嘉義縣有更好的發展。

鄭麗文在立委鄭麗文及奉天宮董事長何達煌等人陪同下參拜。（圖／中天新聞）

鄭麗文再次重申，今天非常的感謝，也非常的感動，看到這麼旺的人氣，希望在開台媽祖庇蔭之下，相信未來台灣、中南部、嘉義都會愈來愈好。

鄭麗文與現場人士大合影。（圖／中天新聞）

鄭麗文抵達新港奉天宮之後，不少熱情民眾紛紛搶著要和她合照，展現超高人氣，鄭麗文也來者不拒，展現親民態度，逐一和民眾們握手寒暄。

