鄭麗文創新請辣妹熱舞紀念國父誕辰 凌濤暗酸「只想靜靜看國父」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨主席鄭麗文新上任後在今（12）日首度主持中常會，並適逢國父孫中山160年誕辰紀念，黨中央除舉辦獻花致敬紀念活動，還邀請年輕女舞者團體唱跳表演，有別於過去靜態沈悶的紀念活動。不過桃園市議員凌濤則發文嗆：相信所有中華民國派都跟他一樣，希望靜靜的看著國父，一生奉行 中山先生的博愛、天下為公的胸懷，推行「民族、民權、民生」為己志。

國民黨主席鄭麗文新上任後在今（12）日首度主持中常會，並適逢國父孫中山160年誕辰紀念，黨中央除舉辦獻花致敬紀念活動，還邀請年輕女舞者團體唱跳表演。（圖／翻攝畫面）

鄭麗文今日主持常會時表示，今天是她上任以來第一次主持的中常會，今天最主要的是通過一級主管人事案，她將親自兼任革命實踐研究院的院長。秉持著中國國民黨創辦革命實踐研究院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述能力。

鄭麗文今日先是到桃園看望摔倒受傷的95歲黨員支持者，中午過後回到黨中央偕同副主席兼秘書長李乾龍、副主席季麟連、張榮恭以及中常委、黨務主管等，向總理銅像獻花致敬，包括國父後人孫雅麗也出席。鄭麗文致詞指出，今天適逢國民黨總理，也是國父孫中山先生的誕辰。她非常感謝年輕的文傳會的主管，在短短不到一週的時間，即安排如此國際水準的演出。「台上十分鐘，台下十年功」，今天表演者如此年輕，已經在他們的舞台上發光發熱，甚至成為台灣之光、華人之光。

鄭麗文表示，總理孫中山創建興中會時才28歲，與剛剛表演者的年紀差不多；辛亥革命成功時，總理才45歲。她表示，今天台灣的年輕人，在160年後，呼應了百年前，轟動全世界、驚動亞洲，在人類歷史上面創下光輝的一頁，成立了全亞洲的第一個民主共和國。革命的過程中，沒有退卻；革命的過程當中，拋頭顱、灑熱血的，都是一群年輕人。

鄭麗文舉出，今天的表演團體「Don’t be afraid」，獻給今天的國民黨同志們。讓年輕的女生鼓勵今天的國民黨，將勇氣給今天的國民黨，「某種程度很汗顏」。

不過，隨國民黨前主席朱立倫團隊卸任的桃園市議員凌濤則發文暗酸說，相信所有中華民國派都跟他一樣，「希望靜靜的看著國父」。

