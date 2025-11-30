鄭麗文力挺戴錫欽主張國民黨要在北市議會單獨過半 稱不影響藍白合

藍白備戰2026年地方選舉，民眾黨期盼在台北市議員選舉能達成「4加2」（現任4席連任、新當選2席）成績，但國民黨台北市黨部主委戴錫欽喊出藍營議員要單獨過半，為藍白合作添變數。國民黨主席鄭麗文今天說，藍白合到目前為止，氣氛都很好，沒有感覺到負面情緒；國民黨當然要在北市議會單獨過半，這不影響藍白合。

國民黨主席鄭麗文（左）30日在台北出席國民黨台北黨慶活動，鄭麗文頒發國民黨台北市黨部主委派任書給戴錫欽（右）。（中央社）

鄭麗文今天下午出席國民黨台北市黨部舉辦的黨慶活動前受訪表示，藍白合雙方都非常有誠意，一切按部就班；11月26日中常會通過的提名特別辦法是針對縣市長部分，但目前還未觸及市議員提名，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這不影響藍白合。

鄭麗文說，藍白各有黨內提名的程序與辦法，也有藍白協調平台，所以一定是尊重制度，最大目標就是幫在野力量提名出最適合人選，這是大家一致的目標。

至於2026年藍營議員的初選機制，鄭麗文表示，先針對縣市長部分展開積極提名作業，之後才進到議員部分，不管是六都或一般縣市，提名都會尊重在地生態，並尊重在地的議會黨團。

國民黨主席鄭麗文（圖）30日在台北出席國民黨台北黨慶活動致詞表示，對2026地方選舉，希望黨員支持國民黨繼續執政。（中央社）

有民進黨籍北市議員喊出投給蔣萬安就是投給鄭麗文。鄭麗文受訪對此表示，民進黨議員非常有趣，為了選議員來蹭蔣萬安跟她，怎麼不去跟總統賴清德合照，民進黨應該要好好檢討。

此外，台北市長蔣萬安在這場黨慶活動致詞時強調，國民黨雖然挺過這次大罷免，但是仍要面對許多艱鉅的挑戰與艱難戰役，沒有鬆懈的本錢，只有踩穩腳步、堅定不移，才能在每場戰役中獲得勝利。

戴錫欽受訪談到民眾黨議員若在明年選戰找蔣萬安站台表示，若民眾黨支持蔣萬安連任、當然樂見其成也非常感謝，在議員的輔選上，白營若認為有需要，蔣萬安也會慎重考慮，幫民眾黨的盟友站台。

戴錫欽說，市黨部與蔣萬安的態度是一樣的，只要在過去這段時間，跟國民黨、北市府相關政策都能充分支持與配合，對於輔選會從寬考量，但站台這件事，也必須尊重當地所提名的國民黨議員候選人的意見。