鄭麗文力挺苗栗縣長連任 鍾東錦：主席的胸襟令他刮目相看

距離2026九合一選舉已剩不到1年時間，藍綠白已開始在各地布局。其中苗栗縣長部分，現任縣長鍾東錦將力拚連任，國民黨主席鄭麗文昨日到苗栗縣黨部參加131週年黨慶活動時也公開呼籲苗栗鄉親，明年繼續支持鍾縣長連任。對此，鍾東錦今（7）日晚間在臉書回應，鄭麗文主席展現如此的胸襟與氣度，令他刮目相看。

苗栗縣長鍾東錦和國民黨主席鄭麗文。（圖／鍾東錦臉書）

鍾東錦在臉書發文提到，多黨政治的意義在互相制衡，在讓社會有平衡選擇的空間，並讓人民的意志，透過選票得以實現。

鍾東錦表示，接受國民黨的提名，並非是單純回到特定政黨，而是為讓台灣政治天秤回到正軌所做的必要之舉。藍白必須成長、茁壯，成為強大的反對黨，透過監督的力量，國家的政策與立場才能保有進退討論的空間。

鍾東錦說，自己總是自詡為藍營大兵，如今鄭麗文主席不計較在選舉時的立場不同，體諒理解每個人的處境，在接下黨務之後立即向他遞出橄欖枝，如此的胸襟與氣度，令他刮目相看。

苗栗縣長鍾東錦。（資料照／中天新聞）

鍾東錦認為，找回人民對我們的信任感，拔去意識形態梗在每個台灣人喉頭的那根刺，以台灣利益為優先，為劍指全球經貿佈局做準備。

鍾東錦回憶，大約4年前他抱著辦公用具箱從苗栗縣黨部走出來的時候，回頭一看，藍天依舊但人事已非，那些挫折與屈辱，如今都已煙消雲散。時間會把一切做解答，自己也許無法完全抹去年輕歲月時的污點，但期望能用更大的誠意，改變世界對苗栗的看法。讓故鄉人以故鄉為榮，聽起來簡單，但要實現卻很漫長。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

鍾東錦強調，改變對苗栗的看法，也改變對國民黨的看法，年輕世代入黨，能保藍天常在。

最後鍾東錦直言，值此艱難時刻，能為黨的改革與進步作出貢獻，是他的榮耀。選一縣之長，也承一黨之重，分擔、分工，但不分權與利，多黨政治回到平衡的那一天，就能迎來台灣的輝煌時代。

