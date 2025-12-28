鄭麗文勸賴清德「做兩件事可能更早見到習近平」 李乾龍強調美邀鄭赴華府、對岸表達交流意願

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

國民黨主席鄭麗文鬆口盼明年上半年訪中國大陸，希望與中共總書記習近平會面。鄭麗文今（28）日藉參加「連胡會20週年」紀念座談會時表示，希望可再次打開歷史窗口，搭起兩岸和平的橋樑，避免戰爭發生。

鄭麗文在下午出席夏潮聯合會舉辦「連胡會廿年路漫漫—從國共和解到兩岸合作」紀念座談會，在致詞時表示，媒體傳她與習近平見面「要門票」、有交換，她反駁這是不實的指控，「只有九二共識、反對台獨」；而且李登輝的兩國論已經不可能了 ；陳水扁、蔡英文也都說公開說不可能台獨；連「台獨金孫」也都說台獨議題不存在。

鄭麗文還指，總統賴清德想跟習主席喝珍珠奶茶吃晚餐 ，「只要接受九二共識、下架台獨黨綱，相信他可能比我更先見到習主席」。

國民黨副主席兼秘書長李乾龍今日也到金門縣黨部出席國民黨「建黨131週年黨慶暨表揚大會」時，也受訪表示，鄭麗文日前受訪已公開表達，明年上半年有計劃訪問北京進行「鄭習會」，因此應會有妥善計劃，希望促進兩岸和平，接下來應會有一系列兩岸之間共同協調細節的部分。

李乾龍致詞時表示，近兩個月以來，近距離看到鄭麗文在中國及美國這兩大強權之間取得平衡，日前獲美國在台協會賀電，AIT並邀鄭赴美國華府訪問；也獲對岸賀電表達希望交流之意。

鄭麗文說，連胡會當年是歷史性創舉，在兩岸兵凶戰危、局勢緊急時刻，若非領導人重大政治決心跟擔當，很難促成連胡會，並奠定馬英九8年施政兩岸和平、繁榮交流基礎，也帶來外交休兵及偌大的國際參與空間。

鄭麗文說，當時雖然有很多的壓力、很多的攻擊，但是也看到當年「連胡會」有非常非常豐碩的重大成就，也奠定了接下來馬總統8年施政，兩岸和平交流繁榮，也帶給中華民國外交休兵，以及偌大的國際參與的空間；更是不管是在服務業、旅遊業所帶動的陸生、陸客種種的榮景，印象油然深刻，尤其民進黨所造謠生事的種種問題，從來不曾發生。

鄭麗文表示，20年後的兩岸關係再次兵凶戰危、戰雲密布，希望能夠再一次的打開歷史的窗口，搭起和平橋樑，挽救可能悲慘的發生。她盼盡一己之力，讓大家看到兩岸人民、台灣社會是愛好和平的，一定會盡其所能避戰。

李乾龍說，鄭麗文聚焦兩岸和平共處、和平共榮，「所以她應該會在這個前提底下，做成進行兩岸的這個對話，不會涉及到其他的問題」。李乾龍說，他認為鄭麗文有這樣的決定，有這樣的行動，是大家所樂見的。



