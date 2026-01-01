鄭麗文升旗典禮跟韓國瑜自拍 與賴清德零互動

鄭麗文和韓國瑜自拍，一旁卓榮泰看著兩人。台北市攝影記者聯誼會提供



今天是2026年元旦，國民黨主席鄭麗文到總統府參加升旗典禮，她在現場揮舞國旗向民眾致意、唱國歌，升旗結束後還跟立法院長韓國瑜玩自拍；總統賴清德有朝鄭麗文方向揮手，不過兩人互動不多。

總統府前清晨舉行「115年元旦總統府升旗典禮」，包括北一女樂旗儀隊、國防部三軍儀隊到場展現精湛演出，隨後由醫護人員及超馬選手陳彥博領唱國歌，賴清德和副總統蕭美琴在升旗典禮結束後步上舞台，向在場人員揮手致意。

元旦升旗典禮，超馬選手陳彥博（中）與醫護人員唱國歌。廖瑞禮攝

鄭麗文昨在中常會表示，國民黨效忠國家與國旗，且以捍衛中華民國憲法為己任，因此今天會出席總統府前升旗典禮，希望新一年代表字是「和」，和氣、和解、和平，和氣生財，家和萬事興，台灣社會不要再有暴戾之氣，一片祥和。

鄭麗文出席升旗典禮，和立法院長韓國瑜自拍。台北市攝影記者聯誼會提供

