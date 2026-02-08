鄭麗文南下屏東市場拜票 拉抬蘇清泉氣勢

民眾熱情與鄭麗文合影。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨主席鄭麗文今天南下屏東，陪同角逐屏東縣長的前立委蘇清泉拜票，拉抬氣勢！

鄭麗文今天南下屏東市到中央市場陪同國民黨縣長提名人蘇清泉拜票發春聯拉抬氣勢，並且參加瑞光社區成果發表會，大力推薦蘇清泉，全力為黨內參選人拉票。

鄭麗文今天上午與蘇清泉到人潮聚集的中央市場拜票，由國民黨中常委周季融、縣議員蘇資婷、陳揚等人陪同，一路上向民眾祝賀新年快樂並且發送春聯，大力推薦蘇清泉是最好的縣長人選，由於隨行的人數眾多，還造成市場內塞車，而民眾看到鄭麗文本人也都熱情的打招呼、拍照合影，場面熱烈，有些婆婆媽媽還讚揚鄭麗文本人比電視看起來漂亮。

鄭麗文在中央市場拜票後接著參加瑞光社區成果發表會，會中也大力推薦蘇清泉是好人才，從基層醫生做起，最接地氣及服務民眾，並且也讚揚爭取連任的屏東市長周佳琪做事認真，請大力繼續支持，呼籲民眾在年底選舉全力支持國民黨提名的候選人。

