鄭麗文即將走馬上任 地方黨部主委人事攸關明年底大選成敗
國民黨主席鄭麗文將於11月1日正式走馬上任，被視為明年九合一大選操盤手的地方黨部主委，也受各界矚目。竹竹苗黨部主委人事大致抵定，新竹市可望由軍系的黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣則由議長李文斌接掌，至於新竹縣部分，傳出可能由現任主委陳見賢留任，但也不排除有黑馬出現。
新竹市原黨部主委李縉穎和苗栗黨部主委邱一峰，都是政二代，不但年輕學歷都不錯，二人都銜黨主席朱立倫之命，到地方服務。不過國民黨新科黨主席鄭麗文11月1日走馬上任後，黨務人事大換血，各縣市地方黨部主委也將換人。鄭麗文最近展開全台各地謝票之旅，也聽取地方意見領袖和縣市長意見，以進行黨務人事布局。
據了解，鄭麗文上任第一場考試就是明年底地方九合一大選，黨部主委也堪稱是重要操盤手。除了縣市長提名人選之外，還包括鄉鎮市長和議員，以及鄉鎮市民代表，地方黨部主委人選相形重要。竹竹苗部分，新竹市可望由黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣則由議長李文斌接掌。至於新竹縣部分，原主委陳見賢傳出續留，但名單揭曉前，不排除有黑馬出現。
鄭麗文日前一日快閃竹竹苗，除了黨部主委人事之外，最受關注的還是縣市長提名人選。新竹縣目前可能參加初選的有立委徐欣瑩、林思銘和副縣長陳見賢。3人當中徐欣瑩是唯一有全縣選舉經驗的，徐欣瑩也坦言地方勸進聲不斷。林思銘在挺過大罷免後信心滿滿，也開始勤跑基層。至於陳見賢身兼黨部主委和副縣長，地方經營多年，也希望更上一層樓。不過黨內初選辦法未出爐之前，3人都鴨子划水勤跑地方，待黨主席鄭麗文上任公布初選辦法後，局勢可望更為明朗。
新竹市部分，雖然鄭麗文強調新竹市是藍白合示範區，但高虹安官司干擾因素太大變數太多，萬一高虹安無法參選，邱臣遠能否代表民眾黨出征，將面對強敵藍營立委鄭正鈐挑戰，藍白合最後可能在民調上一較高下，藍白高層要如何取得合作共識，是重要的觀察點。苗栗縣則較為單純，系出藍營的鍾東錦可望獲藍營禮讓，挑戰連任。（彭清仁報導）
