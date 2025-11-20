鄭麗文參加抗日紀念活動 綠營：中國的傳聲筒

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文現身抗日紀念講座，大談台日情誼，還呼籲兩岸和平、台海無事，日本就無事。但有國民黨最正黨代表之稱的黎子渝，日前卻PO出日本首相高市早苗，以及"車力巨人"的對比照，藍營言論再惹爭議，加上張榮恭、洪秀柱接連與國台辦主席宋濤會面，綠營批評鄭麗文，根本只在乎中國開不開心。

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「有中央委員說高市早苗像巨人。」面對媒體追問，只微笑不發一語，國民黨主席鄭麗文，前一天忙著藍白合，隔日現身抗日紀念講座。國民黨主席鄭麗文：「日本片山代表來拜會我的時候，特別提及了，中國國民黨的總理孫中山先生，中國國民黨的總裁蔣中正先生，都跟日本有，非常非常深的情誼跟關係。」

在抗日講座談台日情誼，但網友翻出，有國民黨最正黨代表之稱的黎子渝，在社群PO出日本首相高市早苗，以及動畫進擊的巨人裡頭"車力巨人"的對比照，還說她真的好像，你覺得她是不是也愛嘴秋啊？外貌羞辱，引發網友撻伐，狠酸黎子渝，自己美肌開300%怎麼有臉對別人容貌羞辱？日本挺台灣好像讓他很不爽？但鄭麗文在台上致詞時，刻意拿高市早苗的說法，借題發揮。

國民黨主席鄭麗文：「麗文一而再再而三地強調，我們希望台海無事，台海無事不只日本無事，是世界都無事，只要台海安全，我們的社會才能夠安定。」立委（民）林楚茵：「不要忘了，因為鄭麗文現在就是，中共的傳聲筒，她的言下之意，她所做的所有事情，都是看著老大哥，中國共產黨的面子在做的，所以對於鄭麗文來說，這個時間點做這個樣子的事情，就是配合中共來對於日本的，所謂地給臉色看。」





綠營大酸，自從鄭麗文上任後，親中路線根本不演了！因為副主席張榮恭，日前才在上海與國台辦主席宋濤會面，現在洪秀柱後腳也跟上，週四晚間就會在成都拜訪宋濤，鄭麗文帶著國民黨靠攏中國，一言一行，都被外界檢視。

