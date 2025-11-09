鄭麗文參加白色恐怖秋祭追思會 媒體人舉1事：綠既尷尬又矛盾

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，其中因追思對象還包含當年共諜吳石，引發各界關注，對此，媒體人分析，民進黨很尷尬，一方面要抗中保台，一方面又要幫早年的共諜或親共派平反，這些人的存在，就是最大的諷刺。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

媒體人「文翔政論」在臉書發文提到，鄭麗文就任主席沒多久，就去參加統派色彩濃厚的白色恐怖「秋祭」活動。這群白色恐怖受難者及後代團體在馬場町舉辦「秋祭」活動早已行之有年，他們是徹頭徹尾的左統派無誤，他們主張兩岸統一，還會在秋祭活動唱國際歌、支持共產主義等等，有些人致詞時也毫不避諱自己當年被吸收加入共產黨地下組織。

廣告 廣告

「文翔政論」表示，自己一直有在關注這團體，因為他們的存在恰巧是民進黨執政最諷刺矛盾的，他們一方面被民進黨拿來操作白色恐怖議題，包裝成國民黨獨裁統治受害者，民進黨政府更為其平反、爭取補償金等。

然而，他們又是毫無疑問的左統派，有人可能曾經真的是共諜，有人雖非共諜，但也認同左統理念，為中共宣揚兩岸統一與共產主義等，是民進黨「抗中保台」大旗下，徹頭徹尾、標準的「中共同路人」。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

「文翔政論」指出，民進黨欲推崇的「二七部隊」，關鍵人物之一的謝雪紅，成了民進黨與共產黨一起為她平反的奇妙存在；現代人可能很難理解，但早年台共、台獨卻是一家親，共同點就是反抗國民黨。

「文翔政論」續指，每一年這些左統白恐受難者都會舉辦秋祭，但卻鮮少有人關注，一群人定期集會在某特定地點每天喊祖國統一，這麼愛抗中保台、甚至開始動用行政資源趕走陸配的民進黨，居然可以一直默不吭聲？就知道這些人讓他們有多尷尬了，民進黨一方面抗中保台，一方面又要幫早年的共諜或親共派平反，這些人的存在，就是最大的諷刺。

民進黨。（資料照／中天新聞）

「文翔政論」直言，這次民進黨也是猛打吳石，因為最近中共才以他為主角拍了一齣劇，但他們也只敢說到這，因為促轉會平反了吳石案的其他人。

延伸閱讀

鄭麗文出席白色恐怖秋祭惹議 侯漢廷揭一事實批綠「雙標」

王崑義/國民黨遺老不除 2028中興無望

鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場