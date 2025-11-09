鄭麗文參加馬場町秋祭 歷史哥：拆彈的開始 打破民進黨虛假歷史

國民黨主席鄭麗文8日出席在馬場町所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引發爭議。歷史哥李易修認為，民進黨最愛去馬場町紀念，把馬場町的烈士充當民進黨的烈士，「綠色沒烈士、抓紅色來湊數」！這個祕密被鄭麗文一腳踢翻，民進黨直接翻車！這是拆彈的開始，也是打破民進黨虛假歷史的開始！

國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」在馬場町所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，引起爭議。

歷史哥李易修今（9）日在中天電視《週末大爆掛》表示，民進黨為何講二二八、講白色恐怖、講二七部隊？過去只要提到二二八、白色恐怖，以為是民進黨的神主牌。

他披露，這次在馬場町舉辦的紀念，專指50年代的政治受難者，絕大多數都是左派，當中很多人是共產黨或是地下黨員，已經被大陸供奉在北京西山烈士公園。而民進黨過去為何在馬場町紀念這些人？就是因為「綠色沒烈士、抓紅色來湊數」！這個祕密被鄭麗文一腳踢翻，民進黨直接翻車！

李易修解讀，這段敘事是從國共內戰到冷戰格局所形成，這段歷史被民進黨霸佔，國民黨從來不論述。當時共產黨看台灣是國民黨佔領區的後方，所以才會有很多共產黨員或是左派分子發展組織。國民黨來台灣後，1950年到1954年抓了很多左派分子，都被認定是共產黨。當時美國也發生麥卡錫主義，反共反到發瘋，連同情者都被送上電椅。

李易修痛批民進黨，利用左派的精神塑造自己是反對國民黨威權，分常噁心！一邊在政治上喊反共，有需要時又把共產黨員、左派拉出來反對國民黨！「白色恐怖受難者秋祭」舉辦了35年，民進黨最愛去馬場町紀念，把馬場町的烈士充當民進黨的烈士，何其可悲。

李易修強調，這是拆彈的開始，否則以後每次講到二二八，國民黨就相形見絀，自覺要去道歉。釐清真相是未來打破民進黨虛假歷史的開始，如果沒有人做，永遠被民進黨把二二八、白色恐怖作為騙取政治資源的方法。

