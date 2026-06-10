鄭麗文參訪紐約皇后植物園 以蘭花比喻台灣堅守和平

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（中央社記者王承中台北10日電）國民黨今天表示，黨主席鄭麗文8日造訪紐約皇后植物園，鄭麗文以「台灣蘭花」兼具堅韌與優雅的特質，比喻台灣堅守和平的寶貴精神。鄭麗文說，此行最重要的核心目的，在於向美方傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。

國民黨發布新聞稿指出，鄭麗文於美國時間8日率團造訪紐約皇后植物園（Queens Botanical Garden），與紐約州眾議員金兌錫（Ron Kim）、李羅莎（Nily Rozic）及皇后區區長辦公室移民中心主任顏星悅（Starry Yan ）等美方政要交流。

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鄭麗文致詞表示，此行訪問美國最重要的核心目的，在於向美方傳遞「促進兩岸和平與東亞穩定」的期盼。台海局勢緊張為未來帶來極大風險，身在台灣的國民黨必須肩負起責任，推動台海走向和平穩定，避免讓美方捲入非必要的戰爭，共同開創東亞和平、穩定與繁榮的新願景。

鄭麗文指出，期盼美國持續在亞太區域扮演關鍵的領導角色，積極扭轉目前區域內緊張與衝突的態勢，透過台美與國際間的實質合作，共同創建持久的和平，攜手讓亞太區域走向更加互利與繁榮的新局面。

國民黨表示，皇后植物園正積極籌備「第13屆台灣國際蘭花展」，鄭麗文特別以「台灣蘭花」兼具堅韌（Endurance）與優雅的美麗特質，比喻台灣堅守和平的寶貴精神。（編輯：萬淑彰）1150610